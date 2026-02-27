द केरल स्टोरी 2 का बीफ वाला सीन नहीं था आसान, देखें सलीम बने सुमीत विवाद पर क्या बोले
द केरल स्टोरी 2 फिल्म पर विवाद छिड़ा है। इसमें एक बीफ वाला सीन भी दिखाया गया है जिस पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। अब इस सीन को करने वाले एक्टर सुमित ने इस पर बात की है।
द केरल स्टोरी 2 का विवाद कोर्ट में है। ट्रेलर आने के बाद फिल्म का विवाद तेज हुआ जो कि विरोध के बाद कोर्ट तक पहुंच गया। मूवी 27 फरवरी को रिलीज होनी थी जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मूवी पर कई आपत्तियां हैं जिनमें हिंदू लड़की को जबरन बीफ खिलाने वाला एक सीन भी है। फिल्म में सुमित गहलावत इस सीन में दिखाई देते हैं। उन्होंने सलीम का रोल निभाया है। अब उन्होंने बताया कि उस सीन को करते वक्त वह क्या सोच रहे थे। वहीं उन्होंने फिल्म पर चल रही कॉन्ट्रोवर्सी पर भी बात की।
सुमित बोले- पहले फिल्म देख लें
सुमित मिडडे से बातचीत में बोले, 'इस पर मैं यही कहूंगा कि थोड़े दुख की बात है कि विवाद की वजह से एक्टर का काम छिप जाता है। हम मेहनत करते हैं तो यही कहूंगा कि दूसरी चीजों के अलावा लोगों को एक्टर्स के काम पर भी बात करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि फिल्म की रिलीज के बाद लोग एक्टर्स के काम पर भी बात करेंगे चाहे ये अच्छा हो या बुरा।' फिल्म को प्रोपागैंडा कहे जाने पर सुमित बोले कि कम से कम पहले फिल्म देख लीजिए।
बीफ सीन पर क्या बोले सुमित
सुमित से जब कॉन्ट्रोवर्शियल बीफ सीन के बारे में भी पूछा गया। जिसमें वह हिंदू लड़की को जबरन बीफ खिलाते हैं। इस सीन से पहले दिमाग में क्या चल रहा था। सुमित बोले, 'बेशक ये आसान सीन नहीं था। एक एक्टर के तौर पर हम सोचते हैं कि सीन जैसा लिखा गया है दर्शकों तक वैसा ही पहुंचना चाहिए। तो सीन करते वक्त मैं सलीम बनकर सीन कर रहा था।'
शूट के पहले थी ये तैयारी
सुमित ने सीन के पहले की तैयारी के बारे में भी बताया। वह बोले, 'सीन शूट करने से पहले हमने खुद को पूरी तरह रिलैक्स करने की कोशिश की। मैं अपनी को-स्टार्स से बात कर रहा था क्योंकि आपसी समझ होना जरूरी था। सीरियस शॉट में उनको भी सहज करना था। हम बातें कर रहे थे और जोक्स मार रहे थे क्योंकि पता था कि कठिन सीन है।' सुमित ने बताया कि वह ऑन-ऑफ टाइप के एक्टर हैं। सीन के वक्त सीरियस रहते हैं और कट बोलते ही उससे बाहर आ जाते हैं। बता दें कि सीन में हिंदू लड़की मुस्लिम परिवार में शादी करके आती है। फिर उसे घरवाले और पति मिलकर जबरन बीफ खिलाते हैं।
क्या है विवाद
केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर में अलग-अलग राज्यों की कहानी दिखाई गई है। मेकर्स ने डिसक्लेमर भी दिया है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के बहलाकर उनका धर्म परिवर्तन और निकाह करते हैं। इसके बाद उनका शोषण किया जाता है। फिल्म के कॉन्टेंट पर लोगों को आपत्ति है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
