ये हैं भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस, 13 सालों से नहीं दी एक भी हिट, जानिए नेटवर्थ
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 से पता चला है कि भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस की नेटवर्थ 7790 करोड़ रुपये है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि उन्होंने पिछले 13 सालों से एक भी सुपरहिट फिल्म नहीं दी है।
भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस का नाम सामने आया है और ये चौंकाने वाला है। नहीं! इस एक्ट्रेस का नाम दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा नहीं है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, इस एक्ट्रेस का नाम जूही चावला है। शाहरुख खान के बाद वह भारत की सबसे अमीर एक्टर में से एक हैं।
13 साल से नहीं दी एक भी हिट
90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वालीं जूही चावला 2000 के बाद फिल्मों से दूर हैं। उनकी आखिरी बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट साल 2012 में आई थी। इस फिल्म का नाम ‘सन ऑफ सरदार’ है। इसके बाद उन्होंने ‘गुलाब गैंग’, ‘चॉक एंड डस्टर’, ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’, ‘शर्माजी नमकीन’ और ‘फ्राइडे नाइट प्लान’ जैसी चुनिंदा फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी सुपर-डुपर हिट नहीं हुईं।
जूही की नेटवर्थ
जूही की कुल संपत्ति 7,790 करोड़ रुपये (करीब 880 मिलियन डॉलर) है। वह फिल्मों से नहीं, बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स से कमाती हैं। उनके पति जय मेहता के बिजनेस इंटरेस्ट्स, रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस और कोलकाता नाइट राइडर्स में हिस्सेदारी ने उनकी कमाई को आसमान तक पहुंचाया है।
दूसरे नंबर पर ऐश्वर्या
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐश्वर्या राय बच्चन ही भारत की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी नेटवर्थ 100 मिलियन डॉलर (करीब 880 करोड़ रुपये) से ऊपर है। अगर उनकी और जूही की तुलना की जाए तो जूही की संपत्ति ऐश्वर्या राय बच्चन से 9 गुना ज्यादा है।
