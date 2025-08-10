'अगर सुनीता नहीं थीं, तो गोली किसने मारी?', जब शिल्पा ने गोविंदा से पूछा था ये सवाल

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में शिल्पा शेट्टी मेहमान बनकर पहुंचीं। इस दौरान कपिल शर्मा ने उन्हें गोविंदा को वो बयान दिखाया जिसमें गोविंदा बता रहे थे कि गोली लगने के बाद शिल्पा उनसे मिलने आई थीं और शिल्पा ने क्या सवाल किया था।

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड में शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी, हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम पहुंचे। शो के दौरान कपिल शर्मा ने उस वक्त को याद किया कि जब गोविंदा को पैर में गोली लगी थी और शिल्पा शेट्टी उनसे मिलने गई थीं। कपलि ने बताया कि शिल्पा जब गोविंदा से मिलने गई थीं तो उन्होंने गोविंदा से पूछा था कि अगर सुनीता घर पर नहीं थीं तो उन्हें गोली किसने मारी।

पिछले साल गोविंदा के पैर में लगी थी गोली पिछले साल अक्टूबर के महीने में गोविंदा को उनकी गलती की वजह से पैर में गोली लगी थी। उस दौरान शिल्पा शेट्टी उनसे मिलने गई थीं। कपिल शर्मा ने कहा कि गोविंदा ने उनके पिछले सीजन में बताया था कि जब आप उनसे मिलने पहुंची थीं तो उन्होंने पूछा था कि अगर सुनीता घर पर नहीं थीं तो उन्हें गोली किसने मारी।

जब गोविंदा से मिलने पहुंची थीं शिल्पा कपिल ने वो वीडियो प्ले किया जिसमें वो बता रहे थे, “जब शिल्पा मुझे देखने आई थीं। उन्होंने मुझे पूछा था कि मुझे चोट कैसे लगी और सुनीता कहां थीं? मैंने कहा सुनीता मंदिर गई थीं। . तो उन्होंने मुझसे पूछा फिर गोली मारी किसने?” वीडियो देखने के बाद शिल्पा शेट्टी जोर से हंसने लगीं और कहा कि सिर्फ मैं ही ये पूछ सकती हूं।