Grammy Awards 2026: दलाई लामा को मिला पहला ग्रैमी अवॉर्ड, लेडी गागा ने जमाई अपनी धाक

संक्षेप:

The Grammy Awards 2026 Full Winners List: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा, बिली इलिश और कई अन्य ने इस प्रतिष्ठित इवेंट के सबसे बड़े सम्मान अपने नाम किए।

Feb 02, 2026 11:08 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
संगीत की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स का आयोजन लॉस एंजिल्स, अमेरिका में हुआ। कई कलाकारों का ग्रैमी अवॉर्ड जीतने का सपना टूटा, वहीं कई दिग्गजों के नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। केंड्रिक लेमर ने बेस्ट रैप एल्बम का अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा ग्रैमी जीतने वाले पहले रैपर बन गए हैं।वहीं तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अपने 'स्पोकन-वर्ड' (Spoken-word) एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता।

ऐतिहासिक उपलब्धि

अब केंड्रिक लेमर के पास कुल 26 ग्रैमी अवॉर्ड्स हैं। दलाई लामा को जिस एल्बम के लिए ग्रैमी अवॉर्ड मिला है उसका नाम ‘मेडिटेशन: द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा (Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama)’ है। 90 साल की उम्र में उन्हें यह सम्मान 'बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग' की कैटेगरी में दिया गया है। आइए आपको अन्य विनर्स के बारे में बताते हैं।

विनर्स की पूरी लिस्ट

  1. एल्बम ऑफ द ईयर: बैड बनी- डेबी तिरार मास फोटोस

2. रिकॉर्ड ऑफ द ईयर: केंड्रिक लैमर और एसजेडए- लूथर

3. सॉन्ग ऑफ द ईयर: लेडी गागा- अब्राकाडाब्रा

4. बेस्ट न्यू आर्टिस्ट- ओलिविया डीन

5. बेस्ट पॉप वोकल एल्बम: लेडी गागा- मेहेम

6. बेस्ट ऑडियो बुक, नैरेशन और स्टोरीटेलिंग: दलाई लामा (दलाई लामा ने पहला ग्रैमी जीता)

7. बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस: सबरीना कारपेंटर- मैनचाइल्ड

8. बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस: सिंथिया एरिवो और एरियाना ग्रांडे- डिफाइंग ग्रैविटी

9. बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक एल्बम: एफकेए ट्विग्स- ईयूएसईएक्सयूए

10. बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग: लेडी गागा- अब्राकाडाब्रा

11. बेस्ट रॉक एल्बम: लिंकिन पार्क- फ्रॉम जीरो

12. बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस: यंगब्लड- चेंजेस (लाइव फ्रॉम विला पार्क)

13. बेस्ट रैप एल्बम: केंड्रिक लैमर- जीएनएक्स

14. बेस्ट रैप परफॉर्मेंस: डोइची- एंग्जायटी

15. बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस: केंड्रिक लैमर और एसजेडए- लूथर

16. बेस्ट आरएंडबी परफॉर्मेंस: केहलानी- आफ्टर आवर्स

17. बेस्ट आरएंडबी एल्बम: लियोन थॉमस- मट

18. बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया: गोल्डन फ्रॉम केपॉप डेमन हंटर्स (के-पॉप ने पहली बार जीत दर्ज की)

19. बेस्ट म्यूजिक फिल्म: स्टीवन स्पीलबर्ग- म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स (ईजीओटी स्टेटस पूरा किया)

20. बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम: टायलर, द क्रिएटर- डोंट टैप द ग्लास

