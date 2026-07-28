छठ पूजा का पहला रिकॉर्डेड गाना शारदा सिन्हा ने नहीं बिहार की इस महान सिंगर ने गाया था, मिला था पद्मश्री अवॉर्ड
छठ गीतों के बिना ये त्योहार कुछ अधूरा सा लगता है। ऐसे में हर किसी की पहली पसंद है 'उग हो सुरुज देव भइल भिनुसारवाअरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो...' गीत है।
छठ पूजा के महत्व को शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। ये त्योहार बिहार और यूपी के लोगों के बेहद खास है। छठ पर कोई भी कहीं पर हो लेकिन इस त्योहार को मनाने के लिए वो अपने परिवार को पास जरूर पहुंचता है। यही नहीं छठ गीतों के बिना ये त्योहार कुछ अधूरा सा लगता है। ऐसे में हर किसी की पहली पसंद है 'उग हो सुरुज देव भइल भिनुसारवाअरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो...' गीत है। ज्यादा तर लोग गाने को शारदा सिन्हा कहा ही मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। छठ पूजा का पहला रिकॉर्डेड गाना शारदा सिन्हा ने नहीं बल्कि किसी और ने गाया था। यही नहीं उन्हें पद्मश्री सहित कई बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं कौन है वो?
ये हैं वो सिंगर
हम बात कर रहे हैं बिहार की दिग्गज सिंगर विंध्यवासिनी देवी की। ज्यादातर लोगों को लगता है कि 'उग हो सुरुज देव भइल भिनुसारवाअरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो...' गाना शादरा सिन्हा ने गाया जो कि सही नहीं है। बता दें कि रेडियो और रिकॉर्डेड संगीत के इतिहास में छठ गीतों की शुरुआत पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी ने शारदा सिन्हा से बहुत पहले की थी। विंध्यवासिनी देवी पटना आकाशवाणी की शुरुआती और प्रमुख आवाजों में थीं। विंध्यवासिनी ने एचएमवी (HMV) तथा फिल्मों के लिए भी पारंपरिक छठ गीत गाए थे। वहीं, पद्मश्री शारदा सिन्हा ने 1970 के दशक के अंत (1978) से अपने चर्चित छठ गीतों की रिकॉर्डिंग शुरू की और बाद में इन गीतों को घर-घर तक पहुंचाया।
इन गीतों से भी रौशन किया बिहार को
छठ गीतों के एल्बम की शुरुआत विंध्यवासिनी देवी के साथ ही मानी जाती है। 'उग हो सुरुज देव भइल भिनुसारवाअरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो...' के अलावा एचएमवी के एल्बम बनाने के आग्रह पर उन्होंने 'सोने के खरउवां हो दीनानाथ...', 'केरवा जे फरेला घवध से, ओह पर सुगा मेंडराय....', 'केकर नैया में इर्ची मिरीचिया', 'छोटा दुल्हा के विवाह गीत' और 'सावनी और झूमर लोकगीत' जैसे गई लोकगीत गाए।
मॉरिशस में गाढ़े बिहार के झंडे
मुजफ्फरपुर में जन्मी विंध्यवासिनी देवी बिहार ऑलइंडिया रेडियो की पहली महिला आवाज बनीं। उन्होंने फोक सॉन्ग को फेमस होने के लिए बल्कि इसे एक धरोहर की तरह संजोकर रखने के लिए गाए। विंध्यवासिनी ने मैथली, भोजपुरी जैसी कई भाषाओं में गाया है। यही नहीं वो गांव-गांव घूमकर इन गानों को लिखती भी थीं, ताकि इन गीतों को कभी भुला न दिया जाए। ये वो वक्त था जब बिहार में महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल था, उस दौर में विंध्यवासिनी ने मॉरिशस जाकर बिहार के लोकगीतों को गाया।
पद्मश्री से हुई सम्मानित
विंध्यवासिनी देवी के इन्हीं गीतों कीव जह से उन्हें पद्मश्री, अहिल्लया बाई सम्मान और संगीत नाटक अकादमी जैसे कई बड़े अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। वहीं, आज अगर बिहार के लोकगीत जिंदा है तो इसमें विंध्यवासिनी देवी का बहुत बड़ा योगदान है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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