अनाउंस हुई ‘द फैमिली मैन 3’ की रिलीज डेट, ये दो सुपरस्टार्स होंगे सीरीज का हिस्सा

संक्षेप: The Family Man 3 Villain: अमेजन प्राइम वीडियो की मोस्ट अवेटेड सीरिज ‘द फैमिली मैन’ का तीसरा सीजन आने वाला है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक, ‘द फैमिली मैन 3’ में दो नए विलेन भी नजर आने वाले हैं।

Tue, 28 Oct 2025 03:20 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
पॉपुलर वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन’ के दर्शकों के लिए खुशखबरी है। ‘द फैमिली मैन’ के तीसरे सीजन का टीजर रिलीज हो गया है। इतना ही नहीं, सीरीज की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। इसके साथ ही शो की स्टारकास्ट का भी खुलासा कर दिया गया है। जी हां, इस बार दो नए सुपरस्टार्स नजर आएंगे जो शो में विलेन का किरदार निभाएंगे।

कैसा है टीजर?

टीजर की शुरुआत में श्रीकांत की पत्नी सुचित्रा (प्रियामणि) कहती हैं, “चार सालों में बहुत कुछ हुआ है—धृति कॉलेज में है, और अथर्व ने बैले डांस क्लासेस शुरू कर दी हैं। शुक्र है, कम से कम अब तो उसने कुछ अच्छा करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारे प्यारे तिवारी सर... पिछले चार सालों से वो बस एक ही काम कर रहे हैं।” इसके बाद कैमरा श्रीकांत की तरफ घूमता है और श्रीकांत गाने की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं।

सीजन 3 में दो नए एक्टर्स की एंट्री

सीजन 3 की कहानी में इस बार और बड़ी चुनौतियां श्रीकांत के सामने आएंगी। जयदीप अहलावत ‘रुकमा’ और निम्रत कौर ‘मीरा’ के किरदारों में जबरदस्त विलेन बनकर सामने आएंगे। रुकमा और मीरा, श्रीकांत और उसके परिवार के लिए सीधा खतरा बनते दिखेंगे। इस बार न सिर्फ देश के भीतर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी श्रीकांत को दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा।

कब रिलीज हो रही है सीरीज?

सीरीज 21 नवंबर को रिलीज होगी। इसमें मनोज बाजपेयी के साथ श्रेया धन्वंतर्य, हर्षल सिंहा, आश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, सुंदीप किशन, दर्शन कुमार, सीमा बिस्वास, गुल पनाग, दलिप ताहिल, विपिन शर्मा, जुगल हंसराज, आदित्य श्रीवास्तव जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी नजर आएंगे।

