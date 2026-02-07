Hindustan Hindi News
Sunil Thapa Death: द फैमिली मैन एक्टर सुनील थापा का निधन, 300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

संक्षेप:

Sunil Thapa Death News: नेपाली और बॉलीवुड एक्टर सुनील थापा ने 68 की उम्र में आखिरी सांस ली। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ है। सुनील थापा द फैमिली मैन और मैरीकॉम जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। 

Feb 07, 2026 03:57 pm IST
नेपाली एक्टर सुनील थापा ने शुक्रवार को अपनी अंतिम सांस ली। सुनील थापा बॉलीवपुड और भोजपुरी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनील थापा का निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ है। सुनील थामा के काम की बात करें तो वो मनोज बाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम में नजर आए थे। सुनील थापा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 1981 में किया था। एक्टर बनने से पहले सुनील थापा मॉडलिंग करते थे।

अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ निधन

द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, थापा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें काठमांडू के थापाथली में नॉर्विक अस्पताल ले जाया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था।

300 से ज्यादा फिल्मों में कर चुके हैं काम

सुनील थापा एक नेपाली सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में भी खूब काम किया। सुनील थापा ने 300 से ज्यादा नेपाली फिल्मों में काम किया था। सुनील थापा को उनके किरदार 'राते काइला' के लिए जाना जाता है। वो इस नाम से मशहूर भी थे।

एक्टिंग से पहले करते थे मॉडलिंग

फिल्मों में कदम रखने से पहले थापा ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में मॉडल के तौर पर की थी। अपने शुरुआती दिनों में थापा ने फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया था। वो जूनियर स्टेट्समैन मैगजीन के साथ काम करते थे।

मैरी कॉम में निभाया था ये रोल

थापा को प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम के लिए फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म में सुनील ने प्रिंयका चोपड़ा के ट्रेनर का किरदार निभाया था। प्रियंका चोपड़ा की ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी। मैरी कॉम को नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।

Harshita Pandey

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


