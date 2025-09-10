The Conjuring Last Rites Man Got Beaten While Film Screening Due to this Reason 'द कॉन्जुरिंग' देखने गए शख्स को लोगों ने पीटा, हॉरर फिल्म के शो में कर रहा था ऐसी हरकत, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडThe Conjuring Last Rites Man Got Beaten While Film Screening Due to this Reason

'द कॉन्जुरिंग' देखने गए शख्स को लोगों ने पीटा, हॉरर फिल्म के शो में कर रहा था ऐसी हरकत

'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' की स्क्रीनिंग के दौरान लोगों ने पीछे की सीट पर बैठे शख्स को पीटा। मारपीट में बीच-बचाव कर रही पत्नी भी इस हाथापाई का शिकार हो गई। जानिए क्या है यह पूरा मामला।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 10:17 AM
share Share
Follow Us on
'द कॉन्जुरिंग' देखने गए शख्स को लोगों ने पीटा, हॉरर फिल्म के शो में कर रहा था ऐसी हरकत

हॉरर फिल्म 'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओपनिंग वीकेंड में ही यह फिल्म 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और थिएटर्स में 'बागी-4' और 'द बंगाल फाइल्स' को तगड़ी टक्कर दे रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट साफ नजर आ रहा है और हाल ही में इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिससे पता चलता है कि लोग इस फिल्म को लेकर कितने सीरियस हैं।

फिल्म में आगे क्या होगा बता रहा था शख्स

घटना पुणे के एक सिनेमाघर की है जहां 'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' की स्क्रीनिंग के दौरान एक 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और उसकी पत्नी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। हुआ यह कि मंगलवार को शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी फिल्म देखने गए हुए थे। पुलिस के मुताबिक यह शख्स अपनी पत्नी के साथ पीछे की सीट पर बैठा हुआ था और लगातार जोर-जोर से बोल रहा था। यह शख्स लगातार जोर-जोर से यह बताता जा रहा था कि फिल्म में आगे क्या होगा।

लोगों ने सस्पेंस खराब नहीं करने को कहा

जब थिएटर में फिल्म देख रहे बाकी लोगों ने उससे शांत रहने और बाकी लोगों का सस्पेंस खराब नहीं करने और डिस्टर्ब नहीं करने को कहा तो यह शख्स भड़क गया और उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक बात हाथापाई तक जा पहुंची और जब उसकी पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो लोगों ने उसके साथ-साथ उसे भी पीट दिया।

'द कॉन्जुरिंग' के पहले आ चुके हैं ये पार्ट

बता दें कि यह कॉन्जुरिंग यूनिवर्स की आखिरी फिल्म है जिसमें सभी पिछले सभी पार्ट और उनके किरदारों को एक साथ लाते हुए कहानी को अंत किया गया है। इससे पहले इसी यूनिवर्स की द कॉन्जुरिंग, द कॉन्जुरिंग 2, एनाबेले क्रिएशन, एनाबेले कम्स होम, द नन, द नन 2 और द कर्स ऑफ लाओरोना आ चुकी हैं। फिल्म का यह आखिरी पार्ट है जिसमें पिछली सभी कहानियों को खत्म कर दिया गया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।