'द कॉन्जुरिंग' देखने गए शख्स को लोगों ने पीटा, हॉरर फिल्म के शो में कर रहा था ऐसी हरकत

'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' की स्क्रीनिंग के दौरान लोगों ने पीछे की सीट पर बैठे शख्स को पीटा। मारपीट में बीच-बचाव कर रही पत्नी भी इस हाथापाई का शिकार हो गई। जानिए क्या है यह पूरा मामला।

हॉरर फिल्म 'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओपनिंग वीकेंड में ही यह फिल्म 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और थिएटर्स में 'बागी-4' और 'द बंगाल फाइल्स' को तगड़ी टक्कर दे रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट साफ नजर आ रहा है और हाल ही में इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिससे पता चलता है कि लोग इस फिल्म को लेकर कितने सीरियस हैं।

फिल्म में आगे क्या होगा बता रहा था शख्स घटना पुणे के एक सिनेमाघर की है जहां 'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' की स्क्रीनिंग के दौरान एक 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और उसकी पत्नी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। हुआ यह कि मंगलवार को शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी फिल्म देखने गए हुए थे। पुलिस के मुताबिक यह शख्स अपनी पत्नी के साथ पीछे की सीट पर बैठा हुआ था और लगातार जोर-जोर से बोल रहा था। यह शख्स लगातार जोर-जोर से यह बताता जा रहा था कि फिल्म में आगे क्या होगा।

लोगों ने सस्पेंस खराब नहीं करने को कहा जब थिएटर में फिल्म देख रहे बाकी लोगों ने उससे शांत रहने और बाकी लोगों का सस्पेंस खराब नहीं करने और डिस्टर्ब नहीं करने को कहा तो यह शख्स भड़क गया और उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक बात हाथापाई तक जा पहुंची और जब उसकी पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो लोगों ने उसके साथ-साथ उसे भी पीट दिया।