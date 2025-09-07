The Conjuring Last Rites: सिर्फ 2 दिन में कमाए इतने करोड़, टिकट बुक करने से पहले जान लीजिए यह बात

The Conjuring Last Rites: कॉन्जुरिंग यूनिवर्स की आखिरी फिल्म 'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। इसे भारत में भी काफी दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बीते शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म 'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' को सिनेमाघरों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस हॉलीवुड फिल्म का मुकाबला बॉलीवुड की 2 चर्चित फिल्मों के साथ था- पहली बागी-4 और दूसरी द बंगाल फाइल्स। लेकिन कमाई के मामले में दोनों को ही मात देते हुए 'द कॉन्जुरिंग' का ओपनिंग डे कलेक्शन 17 करोड़ 5 लाख रुपये रहा। शनिवार का फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ और यह आंकड़ा बढ़कर 17 करोड़ 50 लाख रुपये हो गया।

कितनी हुई अभी तक की कमाई रिलीज के बाद शुरुआती 2 दिनों में ही फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ रुपये कमा चुकी है। हिंदी के साथ-साथ इसे भारत में अंग्रेजी, तमिल और तेलुगू में भी रिलीज किया गया है। हालांकि फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 'द कॉन्जुरिंग' को सबसे क्रेजी रिस्पॉन्स इंग्लिश वर्जन से ही मिल रहा है। पहले दिन सिर्फ अंग्रेजी वर्जन से ही इसने 10 करोड़ रुपये कमा लिए थे। वहीं तेलुगू वर्जन से फिल्म को सबसे फीका रिस्पॉन्स मिला है।