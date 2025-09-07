The Conjuring Last Rites Box Office Collection Day 2 Know this Before Watching it The Conjuring Last Rites: सिर्फ 2 दिन में कमाए इतने करोड़, टिकट बुक करने से पहले जान लीजिए यह बात, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडThe Conjuring Last Rites Box Office Collection Day 2 Know this Before Watching it

The Conjuring Last Rites: सिर्फ 2 दिन में कमाए इतने करोड़, टिकट बुक करने से पहले जान लीजिए यह बात

The Conjuring Last Rites: कॉन्जुरिंग यूनिवर्स की आखिरी फिल्म 'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। इसे भारत में भी काफी दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 07:43 AM
share Share
Follow Us on
The Conjuring Last Rites: सिर्फ 2 दिन में कमाए इतने करोड़, टिकट बुक करने से पहले जान लीजिए यह बात

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बीते शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म 'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' को सिनेमाघरों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस हॉलीवुड फिल्म का मुकाबला बॉलीवुड की 2 चर्चित फिल्मों के साथ था- पहली बागी-4 और दूसरी द बंगाल फाइल्स। लेकिन कमाई के मामले में दोनों को ही मात देते हुए 'द कॉन्जुरिंग' का ओपनिंग डे कलेक्शन 17 करोड़ 5 लाख रुपये रहा। शनिवार का फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ और यह आंकड़ा बढ़कर 17 करोड़ 50 लाख रुपये हो गया।

कितनी हुई अभी तक की कमाई

रिलीज के बाद शुरुआती 2 दिनों में ही फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ रुपये कमा चुकी है। हिंदी के साथ-साथ इसे भारत में अंग्रेजी, तमिल और तेलुगू में भी रिलीज किया गया है। हालांकि फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 'द कॉन्जुरिंग' को सबसे क्रेजी रिस्पॉन्स इंग्लिश वर्जन से ही मिल रहा है। पहले दिन सिर्फ अंग्रेजी वर्जन से ही इसने 10 करोड़ रुपये कमा लिए थे। वहीं तेलुगू वर्जन से फिल्म को सबसे फीका रिस्पॉन्स मिला है।

देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले...

तेलुगू वर्जन से फिल्म की पहले दिन की कमाई महज 4 लाख रुपये रही थी। फिल्म को 2डी के अलावा 3डी और आईमैक्स वर्जन में भी रिलीज किया गया है। बता दें कि मिचेल चेव्स के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'द कॉन्जुरिंग' यूनिवर्स की अंतिम कड़ी बताई जा रही है। कुल मिलाकर 2 घंटे 15 मिनट की यह फिल्म आपको इतना खौफजदा कर देगी कि शायद आप कुछ दिन तक अंधेरे में जाने से भी डरें। अगर आप भी यह फिल्म देखने जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले आपको 'द कॉन्जुरिंग - द डेविल मेड मी डू इट' देख लेनी चाहिए। क्योंकि वह इस फिल्म का पिछला पार्ट है जिससे नए पार्ट में कहानी जुड़ती है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।