विवेक की पत्नी पल्लवी ने द बंगाल फाइल्स में काम करने से कर दिया था मना; ‘किसी और एक्ट्रेस…’

द बंगाल फाइल्स जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। पर क्या आप जानते हैं विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। उन्होंने विवेक को कहा था कि वो उनके रोल के लिए किसी और एक्ट्रेस को देख लें, लेकिन विवेक के मन में जो छवि थी वो उन्हें किसी और एक्ट्रेस में नजर नहीं आ रही थी।

पल्लवी ने रोल से कर दिया था मना जूम से खास बातचीत में पल्लवी जोशी ने कहा कि जब उन्हें विवेक ने फिल्म में रोल के लिए उन्हें चुना तो वो बहुत टेंशन में थीं। पल्लवी जोशी फिल्म में मां भारती का किरदार निभाती नजर आएंगी। उन्हें लग रहा था कि ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसी वजह से उन्होंने ये रोल करने का टेंशन थी।

क्यों द बंगाल फाइल्स में काम नहीं करना चाहती थीं पल्लवी जोशी पल्लवी जोशी ने कहा, "मैं इतना ज्यादा टेंशन में थी जब विवेक ने मुझे पहले कहा कि ये रोल तुम्हें करना है। एक तो मां भरती की छवि। सबसे पहले तो एक इतनी बड़ी जिम्मेगदारी कि जिसको हम भारत माता कहते हैं, जो हर भारतीय की कल्पना में एक मां है, सबसे पहले क्या मैं वो दिखा पाउंगी? दूसरा, जो उम्र उसकी दिखाई है, उस उम्र तक पहुंचना क्या मेरे लिए संभव होगा? ये समझ पाना कि उस उम्र में जाके क्या-क्या हो जाता है आपके दिमाग के साथ, आपके शरीर के साथ? क्या वो सब मैं उस तरह से व्यक्त कर पाउंगी?"