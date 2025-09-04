The Bengal Files producer Pallavi Joshi wrote an open letter to the President Droupadi Murmu 'द बंगाल फाइल्स' की निर्माता ने राष्ट्रपति को लिखा ओपन लेटर, बोलीं- आप ही मेरी अंतिम उम्मीद हैं, Bollywood Hindi News - Hindustan
'द बंगाल फाइल्स' की निर्माता ने राष्ट्रपति को लिखा ओपन लेटर, बोलीं- आप ही मेरी अंतिम उम्मीद हैं

फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ की प्रोड्यूसर और विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ‘अनौपचारिक बैन’ हटाने, अभिव्यक्ति की आजादी और सुरक्षा की मांग की है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 04:17 PM
फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में घिर गई है। फिल्म की निर्माता पल्लवी जोशी का दावा है कि बंगाल में फिल्म पर ‘अनौपचारिक बैन’ लगा दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ओपन लेटर के माध्यम से एक गंभीर अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ राष्ट्रपति ही उनकी आखिरी उम्मीद हैं।

पत्र में क्या लिखा है?

पल्लवी जोशी ने पत्र में कहा कि ये ‘द बंगाल फाइल्स’ ‘फाइल्स ट्रायलॉजी’ का अंतिम भाग है, जिसमें डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली के हत्याकांड और विभाजन के दर्द की सच्चाई दिखाई गई है। उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल में ‘सत्य’ घुट रहा है और फिल्म पूरी होने से पहले ही राज्य की मुख्यमंत्री ने फिल्म का मजाक उड़ाया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने ट्रेलर के पोस्टर हटवाए और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।

थिएटर ऑनर्स डरे हुए

पत्र के मुताबिक, थिएटर मालिकों को पार्टी कार्यकर्ता डरा-धमका रहे हैं। ऐसे में वे अपने थिएटर्स में फिल्म को रिलीज करने से इनकार कर रहे हैं। पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति को बताया कि फिल्म पर कोई आधिकारिक बैन नहीं लगा है, लेकिन एक ‘अनौपचारिक बैन’ की वजह से फिल्म रिलीज से पहले ही दबा दी गई है।

पल्लवी जोशी की अपील

पल्लवी जोशी ने लिखा, “यह सिनेमा सत्य का है, लेकिन सत्य को सुरक्षा भी चाहिए।” उन्होंने राष्ट्रपति से निवेदन किया कि फिल्म को पश्चिम बंगाल में शांति के साथ दिखाने के लिए हस्तक्षेप करें। उनका कहना है, ‘आप ही मेरी अंतिम उम्मीद हैं... कृपया हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें।’

