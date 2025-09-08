The Bengal Files BO Day 4: हर दिन घट रहा है 'द बंगाल फाइल्स' का कलेक्शन, सोमवार को हुई इतनी कमाई

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म के साथ टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' ने भी थिएटर्स में दस्तक दी है। दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश हुआ है। हालांकि, दोनों का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है।

The Bengal Files Box Office Collection Day 4: डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हमेशा लीक से हटकर सब्जेक्ट पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे वो 'द कश्मीर फाइल्स', 'द ताशकंद फाइल्स' हो फिर 'द वैक्सीन वॉर' हो। हर फिल्म ने एक तूफान मचा दिया था। ऐसे में विवेक की एक और फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म के साथ टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' ने भी थिएटर्स में दस्तक दी है। दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश हुआ है। हालांकि, दोनों का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। इसी बीच अब 'द बंगाल फाइल्स' के सोमवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया?

'द बंगाल फाइल्स' मंडे कलेक्शन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में मिथुन चक्रवर्ती, पल्ली जोशी, अनुपम खेर जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। मूवी को लेकर शुरुआत से ही काफी विवाद रहा है। कलेक्शन की बात करें तो ये 'बागी 4' से काफी पीछे चल रही है। ओपनिंग डे पर 'द बंगाल फाइल्स' ने 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके चौथे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'द बंगाल फाइल्स' ने सोमवार को 0.76 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 7.51 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'द बंगाल फाइल्स' का कलेक्शन डे 1- 1.75 करोड़ रुपये

डे 2- 2.25 करोड़ रुपये

डे 3- 2.75 करोड़ रुपये

डे 4- 0.76 लाख रुपये अर्ली रिपोर्ट)