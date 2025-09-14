The Bengal Files Box Office Collection Day 10 Vivek Agnihotri Mithun Chakraborty Baaghi 4 Tiger Shroff The Bengal Files BO Day 10: दूसरे संडे 'द बंगाल फाइल्स' ने लगाया दम, दसवें दिन की इतनी कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
The Bengal Files BO Day 10: दूसरे संडे 'द बंगाल फाइल्स' ने लगाया दम, दसवें दिन की इतनी कमाई

'द बंगाल फाइल्स' में मिथुन चक्रवर्ती, पल्ली जोशी, अनुपम खेर जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। मूवी को लेकर शुरुआत से ही काफी विवाद रहा है। कलेक्शन की बात करें तो ओपनिंग डे पर 'द बंगाल फाइल्स' ने 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 11:01 PM
The Bengal Files Box Office Collection Day 10: डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। इस फिल्म के साथ टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' ने भी थिएटर्स में दस्तक दी है। दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश हुआ है। हालांकि, दोनों का सब्जेक्ट और जोनर बिल्कुल अलग है। इसी बीच अब 'द बंगाल फाइल्स' के रविवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया?

संडे को 'द बंगाल फाइल्स' की अच्छी कमाई

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में मिथुन चक्रवर्ती, पल्ली जोशी, अनुपम खेर जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। मूवी को लेकर शुरुआत से ही काफी विवाद रहा है। कलेक्शन की बात करें तो ओपनिंग डे पर 'द बंगाल फाइल्स' ने 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके 10 वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'द बंगाल फाइल्स' ने रविवार को 1.07 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 14.07 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'द बंगाल फाइल्स' का कलेक्शन

डे 1- 1.75 करोड़ रुपये

डे 2- 2.25 करोड़ रुपये

डे 3- 2.75 करोड़ रुपये

डे 4- 1.15 लाख रुपये

डे 5- 1.35 करोड़ रुपये

डे 6- 1.00 करोड़ रुपये

डे 7- 1.00 करोड़ रुपये

डे 8- 0.6 लाख रुपये

डे 9- 1.15 करोड़ रुपये

डे 10- 1.07 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 14.07 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

