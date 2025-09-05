'द बंगाल फाइल्स' एक्टर मिथुन चक्रवर्ती में एक्टिंग के अलावा ये भी है बड़ा टैलेंट, बहू मदालसा ने किया खुलासा

मदालसा शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर सुर्खियों में बनी हैं। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित 'द बंगाल फाइल्स' का बॉक्स ऑफिस पर टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' से मुकाबला है। 'द बंगाल फाइल्स' की रिलीज के बीच मदालसा का एक इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है।

'अनुपमा' टीवी शो अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मदालसा शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर सुर्खियों में बनी हैं। मदालसा की 'द बंगाल फाइल्स' आज यानी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित 'द बंगाल फाइल्स' का बॉक्स ऑफिस पर टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' से मुकाबला है। 'द बंगाल फाइल्स' की रिलीज के बीच मदालसा का एक इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है। इंटरव्यू में मदालसा ने अपने ससुर मिथुन चक्रवर्ती के कुकिंग टैलेंट को लेकर बात की।

मुझे बंगाली कल्चर पसंद नहीं था मदालसा शर्मा ने हाल ही में जूम को अपना इंटरव्यू दिया है। इस खास बातचीत में मदालसा ने प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खुलकर बात की। मदालसा ने बताया, 'पिताजी (मिथुन चक्रवर्ती) को खाना बनाना बहुत पसंद है। घर पर भी, वह लाजवाब बंगाली खाना बनाते हैं। और वहां जाके (कोलकाता), तो मानो असली बंगाली खाना मिलता है। हमें पिताजी के हाथ का बना असली बंगाली खाना खाने को मिला। मुझे इसका स्वाद चखने का मौका मिला, क्योंकि मुझे पहले बंगाली कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे लिए यह बहुत अलग था।'

मैंने वो जगह देखी जहां पिताजी पले-बड़े मदालसा शर्मा ने शादी के बाद अपने पति मिमोह और ससुराल वालों के साथ कोलकाता जाने को याद करते हुए कहा, 'मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार कोलकाता गई हूं। जब मेरी और मिमोह की शादी हुई, शादी के पहले साल, पिताजी (मिथुन चक्रवर्ती) और मेरी सास, हम सब कोलकाता गए थे। पिताजी ने हमें दिखाया कि अभिनेता बनने से पहले वो कहां रहते थे। हमने वह जगह देखी जहां वो रहते थे, वह इलाका जहां वो पले-बड़े थे, पूरी कॉलोनी और सब कुछ। मैंने वहां सब कुछ देखा।'