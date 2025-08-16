The Bengal File Trailer Boldest Film Indian Cinema Fans Appreciate Vivek Agnihotri Netizens Emotional 'लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है', द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिलीज, भावुक हुए लोग, Bollywood Hindi News - Hindustan
'लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है', द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिलीज, भावुक हुए लोग

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर फैंस को बहुत पसंद आया है। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि वो फिल्म का ट्रेलर देखकर भावुक हो गए। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 04:43 PM
विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है। दर्शकों को विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म का ट्रेलर खूब पसंद आ रहा है। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि वो ट्रेलर देखकर भावुक हो गए और इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे।

रिलीज हुआ विवेक की फिल्म का ट्रेलर

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के इस ट्रेलर में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान कोलकाता में हुए दंगों की झलक देखने को मिली है। ट्रेलर में इस फिल्म को सबसे ज्यादा बोल्डेस्ट फिल्म बताया गया है। फिल्म में हिंदू-मुस्लिम दंगों की खौफनाक कहानी दिखाई गई है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के ट्रेलर को बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली है। एक यूजर ने ट्रेलर वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- मैं त्रिपुरा का बंगाली हूं, ट्रेलर देखकर आंखों में आंसू आ गए। विवेक अग्निहोत्री ये फिल्म बनाने के लिए धन्यवाद। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये सच्चाई देश के सामने आनी जरूरी है। धन्यवाद विवेक जी। एक यूजर ने लिखा- मैं एक बंगाली हूं, ये देश का सच है। हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए।

द बंगाल फाइल्स की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, सिमरत कौर और अनुपम खेर जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं। फिल्म को पल्लवी जोशी, अभिषेक अग्रवाल और विवेक अग्निहोत्री ने प्रोड्यूस किया है।

vivek agnihotri The Bengal Files

