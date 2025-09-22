कौन हैं ‘कोई मिल गया’ के विलेन रजत बेदी की पत्नी? इस उम्र में भी हैं काफी खूबसूरत

आपको ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की फिल्म ‘कोई मिल गया’ याद है? इस फिल्म में रजत बेदी ने विलेन का किरदार निभाया था। आइए आपको उनकी वाइफ के बारे में बताते हैं।

बॉलीवुड एक्टर रजत बेदी को तो आपने फिल्मों में खलनायक के रूप में खूब देखा होगा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनकी पत्नी मोनालिसा बेदी सिर्फ एक स्टार वाइफ नहीं, बल्कि खुद एक मजबूत और खास शख्सियत हैं। मोनालिसा, एक्ट्रेस तुलिप जोशी की बड़ी बहन हैं और रजत के करियर के हर उतार-चढ़ाव में चट्टान की तरह साथ खड़ी रहीं।

कौन हैं मोनालिसा बेदी? मोनालिसा का जन्म 1975 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता गुजराती ब्राह्मण थे और मां अर्मेनियाई क्रिश्चियन। उनकी मां जाबेल जोशी मुंबई की आखिरी शुद्ध अर्मेनियाई मानी जाती हैं। मोनालिसा और उनकी बहनें तुलिप और सेल्फी धाराप्रवाह अर्मेनियाई बोल सकती हैं और उन्हें बचपन से दोनों संस्कृतियों की शिक्षा दी गई।

कैसे हुई थी मुलाकात? दोनों की पहली मुलाकात 90 के दशक के बीच हुई थी। उस वक्त रजत मॉडलिंग कर रहे थे और फिल्मों में आने की तैयारी में थे। वहीं मोनालिसा का परिवार फिल्म इंडस्ट्री से उनकी बहन तुलिप की वजह से जुड़ा हुआ था।

शादी और परिवार लंबे समय तक डेटिंग के बाद रजत और मोनालिसा ने 27 दिसंबर 1998 को शादी कर ली। दोनों के दो बच्चे हैं—बेटा विवान (2002 में जन्म) और बेटी वेरा (2007 में जन्म)। वेरा हाल ही में सुर्खियों में आईं जब वह आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीमियर में नजर आईं। लोगों ने उनकी खूबसूरती की तुलना करीना कपूर खान से कर दी।

करियर सपोर्ट 2003 में ‘कोई मिल गया’ से जुड़ी परेशानियों के बाद जब रजत का करियर थम-सा गया, तब मोनालिसा ने उन्हें पूरी तरह संभाला। साल 2008 में दोनों ने परिवार समेत कनाडा शिफ्ट होने का बड़ा फैसला लिया। वहां रजत ने कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की और मोनालिसा ने बतौर आर्किटेक्ट उनका पूरा साथ दिया।