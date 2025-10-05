The Bads of Bollywood Actor Lakshya Used to Earn 15K Per Day Before Entering in Bollywood दिन के ₹15 हजार कमाता था का यह एक्टर, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से पहले ऐसी थी जिदंगी, Bollywood Hindi News - Hindustan
दिन के ₹15 हजार कमाता था का यह एक्टर, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से पहले ऐसी थी जिदंगी

The Bads of Bollywood: एक्टर ने बताया कि उनके पापा ने उनसे कहा कि तुम्हें जितना एक दिन का वो ऑफर कर रहे हैं उतनी मेरी महीने की तनख्वाह (15 हजार) हुआ करती थी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 02:23 PM
आर्यन खान के निर्देशन में बनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज की कहानी आर्यन खान ने ही लिखी थी और इसमें कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ-साथ कुछ न्यूकमर एक्टर्स भी नजर आए हैं जिन्हें अभी इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल करना बाकी है, जिस पर शाहरुख-सलमान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स पहुंच चुके हैं। इसी वेब सीरीज का एक एक्टर है जिसने फिल्म जगत में नाम कमाने के लिए अपनी 15 हजार रुपये प्रति दिन वाली नौकरी छोड़ी थी।

रणवीर के पॉडकास्ट पर बताया था यह किस्सा

रणवीर अलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट में 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लीड एक्टर लक्ष्य लालवानी ने बताया था कि एक बार उनके पिता रोमेश लालवानी ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि जितना वो एक दिन का कमाते हैं, उतनी उनकी एक महीने की तनख्वाह हुआ करती थी। करण जौहर की फिल्म 'किल' के बाद फेमस हुए लक्ष्य ने इस पॉडकास्ट में बताया कि एक बार प्रोड्यूसर रमेश तुर्रानी ने उनसे पूछा था कि लक्ष्य तुम में 30 लाख रुपये महीने की नौकरी छोड़ने की हिम्मत कैसे आई?

पोरस के बाद जब ऑफर किया गया दूसरा शो

इसके जवाब में लक्ष्य ने कहा, "पता नहीं। टीवी में प्रति दिन के हिसाब से सिस्टम चलता है। हमें एक दिन का 15 से 20 या 25 हजार रुपये तक मिलता है। उन दिनों मुझे ठीक पैसे ऑफर किए जा रहे थे।" लक्ष्य ने उस वक्त के बारे में बताया जब उनका शो 'पोरस' लगभग खत्म हुआ था। एक्टर ने कहा, "मैंने अपने पापा को कॉल किया और कहा कि पोरस खत्म हो रहा है। मुझे नया शो ऑफर हुआ है और वो मुझे एक दिन का इतना ऑफर कर रहे हैं। मेरे पापा ने अपने ही अंदाज में मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाला जवाब दिया- कर लो, इसमें दिक्कत क्या है।

इतनी हुआ करती थी पापा की महीने की सैलरी

लक्ष्य ने बताया कि उनके पापा ने उनसे कहा कि तुम्हें जितना एक दिन का वो ऑफर कर रहे हैं उतनी मेरी महीने की तनख्वाह (15 हजार) हुआ करती थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो फिल्मों में आने से पहले लक्ष्य ने वॉरियर हाई, अधूरी कहानी हमारी, प्यार तूने क्या किया, परदेस में है मेरा दिल और पोरस जैसे शोज किए हैं। बॉलीवुड में उन्होंने अपनी शुरुआत किल मूवी से की थी। निखिल नागेश भट के निर्देशन में बनी इस फिल्म को फाफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और धर्मा प्रोडक्शन की इस फिल्म ने उन्हें एक शानदार शुरुआत दी।

