‘द 50’ में साथ नजर आएंगे युजवेंद्र चहल और एक्स वाइफ धनश्री वर्मा? क्रिकेटर ने शेयर की पोस्ट
Yuzvendra Chahal Dhanashree Verma: रिएलिटी शो ‘द 50’ 1 फरवरी से शुरू होने वाला है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसमें युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा हिस्सा लेने वाले हैं। इस रिपोर्ट्स पर अब चहल का रिएक्शन आया है।
रिएलिटी शो ‘द 50’ ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर 1 फरवरी से शुरू होने वाला है। इस शो में 50 कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे और 50 दिनों तक साथ रहेंगे। बीच में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि ‘द 50’ में इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल हिस्सा लेने वाले हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ उनकी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा भी पार्टिसिपेट करेंगी। वहीं अब इन रिपोर्ट्स पर युजवेंद्र चहल का रिएक्शन आया है।
‘ये दावे गलत हैं’
युजवेंद्र चहल ने पोस्ट शेयर कर इन रिपोर्ट्स को गलत बताया है। उन्होंने साफ कहा कि वह इस रिएलिटी शो में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। उनके बयान में कहा गया है, “युजवेंद्र चहल के रिएलिटी शो में हिस्सा लेने के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये दावे गलत हैं।”
अभी तक नहीं आया है धनश्री का कोई रिएक्शन
नोट में आगे लिखा है, “युजवेंद्र का हाल की रिपोर्ट्स में बताए गए शो से कोई संबंध नहीं है और इस तरह की कोई बातचीत या कमिटमेंट नहीं हुई है। हम मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स से अनुरोध करते हैं कि वे बिना वेरिफाई की हुई जानकारी न फैलाएं।” इस बीच, धनश्री ने अभी तक शो का हिस्सा होने की अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
कौन कर रहा है इसे होस्ट?
यह आने वाला रिएलिटी शो 1 फरवरी से लाइव होगा। इसे फिल्ममेकर फराह खान होस्ट करेंगी। फराह खान का कहना है कि भारत में रिएलिटी शोज सालों से एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और आखिरकार ‘द 50’ इस पैटर्न को बदलने आ गया है।
