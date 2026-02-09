बॉलीवुड की वो फिल्म जिससे बनने में लगे 23 साल, रिलीज से पहले हुई 2 लीड एक्टर, डायरेक्टर की मौत

संक्षेप: आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बनने में 23 साल लगे। अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि आखिर ये फिल्म कौन सी है और इसके एक्टर कौन थे? 1963 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी।

कई बार देखा गया है कि फिल्मों को बनने में कई साल लग जाते हैं। कई बार डायरेक्टर और स्टार्स के बीच अनबन की वजह से ऐसा होता है तो कई बार बजट को लेकर, या फिर फीस को लेकर भी समस्याएं आती हैं। इन कारणों के चलते भी फिल्में सालों तक लटकी रहती हैं। इनके चलते कुछ फिल्मों को सिनेमाघरों तक पहुंचने में लंबा समय लग जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बनने में 23 साल लगे। अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि आखिर ये फिल्म कौन सी है और इसके एक्टर कौन थे? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में...

1963 में शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसकी शूटिंग 1963 में शुरू हुई थी, लेकिन यह 1986 में रिलीज हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक ये फिल्म पर्दे पर आई इसके दो कलाकार और एक निर्देशक की मौत हो चुकी थी। इसके बाद निर्देशक की पत्नी ने फिल्म का निर्देशन पूरा किया। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वह है 'लव एंड गॉड' , जिसे 'कैस और लैला' के नाम से भी जाना जाता है ।

मेन लीड की हुई मौत फिल्म 'लव एंड गॉड' लैला और मजनू की पौराणिक प्रेम कहानी पर आधारित थी । गुरु दत्त ने कैस की भूमिका निभाई थी जबकि निम्मी ने लैला का किरदार निभाया था। लेकिन 1964 में दत्त का अचानक निधन हो गया और कैस के रोल के लिए नए कलाकार को लेना पड़ा। इसके बाद इस रोल के लिए संजीव कुमार को चुना गया। हालांकि, त्रासदी फिर से घटित हो गई। 1970 में फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन शूटिंग के दौरान 1971 में फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के. आसिफ की मौत हो गई। यह उनकी बनाई पहली और आखिरी फिल्म थी, जिसकी रिलीज भी वो देख नहीं पाएं।