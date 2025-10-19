'थामा' के किसिंग सीन पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, इन डायलॉग्स को बदलवाया, कुछ शब्द करवा दिए म्यूट

संक्षेप: Thamma CBFC Changes: हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' की रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें किसिंग सीन की लंबाई में कम करने से लेकर कुछ डायलॉग्स को म्यूट करना शामिल है।

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' की रिलीज में अब बस 2 दिन बाकी हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि इसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को UA सर्टिफिकेट दिया है, यानि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी उम्र के लोग इस फिल्म का मजा थिएटर्स में जाकर ले सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ कई जगहों पर बदलाव भी किए गए हैं, जो हो सकता है कि कुछ सीन्स का मजा फीका या आधा कर दें। CBFC ने तीन जगह पर ऑडियो कट लगाया है और एक सीन बदलने को कहा है। इसके अलावा भी कई जगहों पर छोटे-बड़े बदलाव किए गए हैं।

सेंसर बोर्ड ने 5 सेकंड छोटा कराया सीन सेंसर बोर्ड ने फिल्म के एक सीन में खून पीने की आवाज को कम किए जाने को कहा है। इसके अलावा एक जगह पर 'अलेक्जेंडर' की जगह 'सिकंदर' शब्द इस्तेमाल करने को कहा। फिल्म में एक जगह पर 'अश्वत्थामा' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बोर्ड ने म्यूट करने को कहा है। सेकेंड हाफ में एक जगह पर 'आजादी दूंगा' की जगह 'अय्याशी करता हूं' का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। फिल्म में एक किसिंग सीन है जिसकी लंबाई को सेंसर बोर्ड ने 30% यानि 5 सेकंड कम कर दिया है।