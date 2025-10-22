Thamma Records: थामा ने पहली ही बॉल पर मारा छक्का, सलमान-ऋतिक और अक्षय तक के टूटे रिकॉर्ड

संक्षेप: Thamma Day 1 Box Office Records: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने पहली ही बॉल पर छक्का मारकर सबके होश उड़ा दिए हैं। रिलीज के दिन ही इसने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं।

Thamma Opening Day Records: 'थामा' को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत मिली है और पहले ही दिन 25 करोड़ रुपये की कमाई करके इसने साबित कर दिया है कि यह मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक और कामयाब फिल्म रहने वाली है। फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपनी X पोस्ट में बताया है कि थामा पहले ही वीकेंड में 'शानदार' से भी 'शानदार' कमाई करके एक अच्छा टोटल बना लेगी। तरण आदर्श ने लिखा कि एक अच्छी शुरुआत इस बात का इशारा होती है कि आधा काम खत्म हो गया है।

थामा ने तोड़े इन फिल्मों के रिकॉर्ड आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा रिलीज के साथ ही मैडॉक फिल्म्स की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन गई है। यह फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में सिर्फ 'स्त्री-2' और 'छावा' से पीछे है। इसके अलावा बात अगर #MHCU (मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स) की करें तो इन फिल्मों में यह दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन चुकी है। इतना ही नहीं आयुष्मान खुराना की फिल्मों में भी यह सबसे ऊपर आकर काबिज हो गई है, और 'ड्रीम गर्ल 2' (10.69 करोड़) को पछाड़ते हुए नंबर वन बन गई है।

सभी भाषाओं में पॉजिटिव रिस्पॉन्स तरण आदर्श ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि इसकी तुलना स्त्री-2 के साथ करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस फिल्म के किरदारों की पिछली फैन फॉलोइंग भी थी और वो #MHCU की शुरुआत करने वाली फिल्म रही है। थामा के साथ बेस्ट पार्ट यह रहा है कि इसने देश के सभी राज्यों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाया है। फिल्म को अभी लॉन्ग हॉलिडे का फायदा मिलेगा और आगे भी कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर जाता नजर आ सकता है। माना जा रहा है कि पहले वीकेंड तक यह 70 करोड़ का ग्राफ पार कर जाएगी।

सैयारा-पद्मावत का तोड़ा रिकॉर्ड रिलीज वाले दिन आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो इस मामले में थामा ने सलमान खान की दबंग-3 (24.50 करोड़), हाउसफुल-5 (24.35 करोड़), पद्मावत (24.00 करोड़), सैयारा (22.00 करोड़), फाइटर (24.60 करोड़) और बागी-2 (25.10 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म की कामयाबी के बारे में आयुष्मान खुराना ने कहा कि यह फिल्म उनके लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा रही है, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी कोई फिल्म दिवाली पर रिलीज हो।