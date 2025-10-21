Thamma Cameo: हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ में पांच कैमियो, क्या ‘स्त्री’ और ‘सरकटे’ का भी है रोल?
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है। इससे पहले ‘स्त्री’, ‘भेड़िया’, ‘मुंज्या’ और ‘स्त्री 2’ आ चुकी हैं। यही कारण है कि लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि ‘थामा’ में किन-किन लोगों का कैमियो हुआ है।
फिल्म में सबसे पहले एल्विस करीम प्रभाकर का कैमियो होता है। एल्विस का किरदार सथ्याराज ने निभाया है और इससे पहले ‘मुंज्या’ (2024) में नजर आए थे। इसके बाद एंट्री होती है जनार्धन यानी जेडी की। जेडी का किरदार अभिषेक बनर्जी ने निभाया है। वह ‘स्त्री’, ‘भेड़िया’ और ‘स्त्री 2’ में नजर आ चुके हैं। उनके किरदार को लोग काफी पसंद करते हैं।
सबसे बड़ा सरप्राइज वरुण धवन का कैमियो है, जो अपने ‘भेड़िया’ अवतार में नजर आते हैं। उनका सीन फिल्म का हाइलाइट बन गया है और दर्शकों से खूब वाहवाही बटोर रहा है। वहीं नोरा फतेही भी ‘दिलबर की आंखों का’ गाने में स्पेशल अपीयरेंस देती हैं। उनके किरदार का नाम ‘चंदेरी’, वह ‘स्त्री’ के गाने ‘कमरिया’ में नजर आ चुकी हैं।
अंत में ‘सरकटे’ की भी झलक देखने काे मिलती है। बता दें, ‘स्त्री 2’ में सरकटे का ही आतंक फैला हुआ था। यूं तो स्त्री ने सरकटे को हरा दिया था, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था कि सरकटे की आत्मा अक्षय कुमार में घूस जाती है। इनके अलावा इस फिल्म में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी दिखाई देंगे।
