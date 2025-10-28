Box Office: थामा ने 7वें दिन बनाए दो नए रिकॉर्ड, Rs 1000 करोड़ के पार पहुंची MHAU की कुल कमाई
संक्षेप: Thamma Box Office Collection Day 7: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर दो नए रिकॉर्ड बनाकर फैंस को खुश कर दिया है।
Thamma Box Office Collection Day 7: रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है और इसी के साथ इस फिल्म ने कुछ और नए कीर्तिमान रच दिए हैं। भारतीय बॉक्स ऑफिस की बात करें तो पिछले मंगलवार को रिलीज हुई 'थामा' का ओपनिंग डे कलेक्शन 24 करोड़ रुपये रहा था और यही इसका अभी तक का सिंगल डे हाइएस्ट कलेक्शन भी रहा है, यानि एक दिन में थामा ने इससे ज्यादा कमाई अभी तक कभी नहीं की है। कुल कमाई की बात करें तो यह फिल्म वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में 100 करोड़ की दहलीज पार कर चुकी है।
थामा ने 7वें दिन बनाए 2 दो नए रिकॉर्ड
'थामा' की कमाई को जोड़ दें तो MHCU (मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स) अभी तक 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। स्त्री 2 (627.50 करोड़), स्त्री (129.67 करोड़), मुंज्या (107 करोड़), भेड़िया (65.84 करोड़) और अब थामा के 95.55 करोड़ के साथ, MHCU की कुल कमाई लगभग 1025 करोड़ हो गई है। इतना ही नहीं थामा ने कुल कमाई के मामले में एक और रिकॉर्ड बनाया है जो आयुष्मान खुराना के फैंस के लिए खुशखबरी है। यह आयुष्मान खुराना की 12वीं 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है।
थामा की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई
Day 1 - Rs. 24 करोड़
Day 2 - Rs. 18.6 करोड़ (-22.50%)
Day 3 - Rs. 13 करोड़ (-30.11%)
Day 4 - Rs. 10 करोड़ (-23.08%)
Day 5 - Rs. 13.1 करोड़ (31.00%)
Day 6 - Rs. 12.6 करोड़ (-3.82%)
Day 7 - Rs. 4.25 करोड़
Total - Rs. 95.55 करोड़
कमाई के मामले में मुंज्या को पछाड़ा
ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में थामा 140 करोड़ का ग्राफ पार कर चुकी है और अब 150 करोड़ का आंकड़ा छूने की तरफ बढ़ रही है। इस तरह इसने कुल कमाई के मामले में मुंज्या को पीछे छोड़ दिया है। मालूम हो कि मुंज्या का कुल कलेक्शन 131 करोड़ 26 लाख रुपये रहा था। हालांकि अभी आयुष्मान खुराना को राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री' (180 करोड़) तोड़ना बाकी है।
