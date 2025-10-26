Thamma box office: शनिवार को 'थामा' ने बदला गियर, ₹100 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार

संक्षेप: Thamma box office collection day 5: रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा छूने की तरफ बढ़ रही है। शनिवार को फिल्म की कमाई का ग्राफ फिर एक बार ऊपर की ओर जाता दिखाई पड़ा।

Thamma box office collection day 5: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा की कमाई का ग्राफ शनिवार को फिर एक बार ऊपर की तरफ जाता दिखाई पड़ा। फिल्म का बिजनेस रिलीज के बाद लगातार नीचे जा रहा था, जिसके बाद माना जा रहा था कि शायद दर्शकों ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है और लोगों को यह खास पसंद नहीं आई है, लेकिन रविवार को फिर एक बार ट्रेंड उलटा होता दिखाई पड़ा और कलेक्शन नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिली। फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन 100 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ने लगा है।

थामा की पांचवें दिन की कमाई लगातार चार दिन तक कमाई का ग्राफ नीचे जाने के बाद शनिवार को फिल्म की कमाई में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली। शुक्रवार को 10 करोड़ रुपये कमाने के बाद शनिवार को फिल्म ने 13 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। अभी भी फिल्म हिंदी वर्जन की तुलना में तेलुगू वर्जन से ना के बराबर कमाई कर रही है। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो रविवार को यह आंकड़ा और भी ऊपर जाता नजर आ सकता है।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्राफ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर थामा के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म बीते मंगलवार को रिलीज हुई थी और पहले ही दिन इसने 24 करोड़ रुपये का दमदार कलेक्शन किया था। इसके बाद बुधवार को फिल्म की कमाई में 22.50% गिरावट आई और इसने 18.6 करोड़ रुपये कमाए। गुरुवार को कमाई का ग्राफ 30.11% और नीचे आया और कलेक्शन नंबर्स घटकर 13 करोड़ रह गए। बुधवार को भी कमाई में 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।