Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडThamma box office collection day 5 ready to enter in 100 crore club but not before week
Thamma box office: शनिवार को 'थामा' ने बदला गियर, ₹100 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार

Thamma box office: शनिवार को 'थामा' ने बदला गियर, ₹100 करोड़ क्लब में एंट्री को तैयार

संक्षेप: Thamma box office collection day 5: रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा छूने की तरफ बढ़ रही है। शनिवार को फिल्म की कमाई का ग्राफ फिर एक बार ऊपर की ओर जाता दिखाई पड़ा।

Sun, 26 Oct 2025 05:50 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Thamma box office collection day 5: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा की कमाई का ग्राफ शनिवार को फिर एक बार ऊपर की तरफ जाता दिखाई पड़ा। फिल्म का बिजनेस रिलीज के बाद लगातार नीचे जा रहा था, जिसके बाद माना जा रहा था कि शायद दर्शकों ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है और लोगों को यह खास पसंद नहीं आई है, लेकिन रविवार को फिर एक बार ट्रेंड उलटा होता दिखाई पड़ा और कलेक्शन नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिली। फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन 100 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ने लगा है।

थामा की पांचवें दिन की कमाई

लगातार चार दिन तक कमाई का ग्राफ नीचे जाने के बाद शनिवार को फिल्म की कमाई में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली। शुक्रवार को 10 करोड़ रुपये कमाने के बाद शनिवार को फिल्म ने 13 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। अभी भी फिल्म हिंदी वर्जन की तुलना में तेलुगू वर्जन से ना के बराबर कमाई कर रही है। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो रविवार को यह आंकड़ा और भी ऊपर जाता नजर आ सकता है।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्राफ

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर थामा के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म बीते मंगलवार को रिलीज हुई थी और पहले ही दिन इसने 24 करोड़ रुपये का दमदार कलेक्शन किया था। इसके बाद बुधवार को फिल्म की कमाई में 22.50% गिरावट आई और इसने 18.6 करोड़ रुपये कमाए। गुरुवार को कमाई का ग्राफ 30.11% और नीचे आया और कलेक्शन नंबर्स घटकर 13 करोड़ रह गए। बुधवार को भी कमाई में 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

कितनी हुई अभी तक कुल कमाई?

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर थामा की अभी तक की कुल कमाई की बात करें तो इसने 78 करोड़ 60 लाख रुपये अभी तक कमा लिए हैं। फिल्म की कमाई के अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर इस बात की संभावना कम ही है कि यह रविवार तक 100 करोड़ क्लब में कदम रख पाए, लेकिन सोमवार को अगर आंकड़े ठीक रहे तो यह जरूर 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर जाएगी। हफ्ता खत्म होने से पहले थामा यह कमाल जरूर कर देगी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Thamma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।