Box Office Day 4: लगातार नीचे जा रहा है ‘थामा’ का कलेक्शन, तेलुगू वर्जन से कमाए बस इतने करोड़

संक्षेप: Thamma box office collection day 4: फिल्म थामा की चौथे दिन की कमाई भी कम रही। रिलीज के बाद से फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार नीचे गया है और अब देखना यह है कि क्या वीकेंट में भी यही ट्रेंड जारी रहेगा या नहीं।

Thamma day 4 box office collection: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' की कमाई का ग्राफ बॉक्स ऑफिस पर लगातार नीचे जा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों को फिल्म खास पसंद नहीं आई है। #MHCU यूनिनवर्स की इस फिल्म को काफी दमदार ओपनिंग मिली थी, लेकिन उसके बाद कमाई का ग्राफ लगातार नीचे जाता गया है। फिल्म हालांकि शनिवार और रविवार के दिन कमाई के मामले में रिकवरी कर सकती है, लेकिन इससे कुल कमाई पर काफी असर पड़ेगा।

शुक्रवार को कितनी हुई कुल कमाई? फिल्म की ज्यादातर कमाई हिंदी वर्जन से ही हो रही है। मेकर्स ने रश्मिका मंदाना को ध्यान में रखते हुए इसे साउथ में भी रिलीज किया था, ताकि दोनों भाषाओं से कमाई का लाभ लिया जा सके, हालांकि वैसा हुआ नहीं। आदित्य सरपोत्दार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने शुक्रवार को हिंदी वर्जन से जहां 5 करोड़ 27 लाख रुपये कमाए, वहीं, तेलुगू वर्जन से इसकी कुल कमाई महज 5 लाख रुपये रही है। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म की शुक्रवार को कुल कमाई 5 करोड़ 32 लाख रुपये रही।

फिल्म थामा का बॉक्स ऑफिस गणित

दिन कमाई हिंदी तेलुगू Day 1 ₹24 करोड़ रुपये ₹23.75 करोड़ ₹0.25 करोड़ Day 2 ₹18.6 करोड़ ₹18.5 करोड़ ₹0.01 करोड़ Day 3 ₹13 करोड़ ₹12.9 करोड़ ₹0.01 करोड़ Day 4 ₹5.32 करोड़ ₹5.27 करोड़ ₹0.05 करोड़ कुल कमाई ₹60 करोड़