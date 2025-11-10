Hindustan Hindi News
Thamma Box Office Day 21: बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही है 'थामा', लाखों कमाने में भी अब छूटे पसीने

संक्षेप: 'थामा' ने 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इस मूवी को ऑडियंस के साथ-साथ क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। मूवी को रिलीज हुए आज पूरे 21 दिन हो गए हैं।

Mon, 10 Nov 2025 08:54 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Thamma Box Office Day 21: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी मूवी 'थामा' को दर्शकों ने खूब पसंद किया। मूवी में पहली आयुष्मान खुराना और साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। 'थामा' ने 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इस मूवी को ऑडियंस के साथ-साथ क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। मूवी को रिलीज हुए आज पूरे 21 दिन हो गए हैं। वहीं, अब धीरे-धीरे इसकी रफ्तार काफी कम हो रही है। ऐसे में 'थामा' के सोमवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि 'थामा' के कलेक्शन की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है-

'थामा' का खेल खत्म

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। 'थामा' के साथ हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। दोनों फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। बात करें 'थामा' की तो करीब 135 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने ओपनिंग डे पर 24 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में अब इसके सोमवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'थामा' ने 21वें दिन खबर लिखने तक 0.23 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 131.28 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'थामा' का कलेक्शन

डे 1- 24 करोड़ रुपये

डे 2- 18.6 करोड़ रुपये

डे 3- 13 करोड़ रुपये

डे 4- 10 करोड़ रुपये

डे 5- 13.1 करोड़ रुपये

डे 6- 12.6 करोड़ रुपये

डे 7- 4.3 करोड़ रुपये

डे 8- 5.75 करोड़ रुपये

डे 9- 3.65 करोड़ रुपये

डे 10- 3.4 करोड़ रुपये

डे 11- 3.00 करोड़ रुपये

डे 12- 4.4 करोड़ रुपये

डे 13- 4.5 करोड़ रुपये

डे 14- 1.5 करोड़ रुपये

डे 15- 2.25 करोड़ रुपये

डे 16- 1.9 करोड़ रुपये

डे 17- 1.15 करोड़ रुपये

डे 18- 0.8 लाख रुपये

डे 19- 1.5 करोड़ रुपये

डे 20- 1.65 करोड़ रुपये

डे 21- 0.23 लाख रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 131.28 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

