Thamma Box Office: दूसरे दिन क्यों 24% घटी थामा का कमाई? हाफ सेंचुरी से चुकी लेकिन अभी खेल बाकी

संक्षेप: Thamma Box Office Day 2: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा की दूसरे दिन की कमाई थोड़ी नीचे जरूर आई है, लेकिन फिर भी दर्शकों और मेकर्स के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए जानते हैं क्या।

Thamma Day 2 Box Office Collection: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' को बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत मिली है। लेकिन दूसरे ही दिन कमाई का ग्राफ 24.58% नीचे आ गया है। फिल्म की शुरुआती 2 दिनों की कुल कमाई 42 करोड़ 10 लाख रुपये हो चुकी है। फिल्म शुरुआती 2 दिनों में हाफ सेंचुरी लगाने से भले ही चूक गई, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि थामा के पास लॉन्ग वीकेंड का एडवांटेज है और यह 'मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स' की फिल्म है।

फिर ऊपर जाएगा कमाई का ग्राफ! फिल्म की कहानी और इसके किरदारों को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। छुट्टी के दिन फिल्म को रिलीज करने का मेकर्स को फायदा मिला है, लेकिन दूसरे ही दिन कमाई का ग्राफ थोड़ा नीचे भी आ गया है। हालांकि अब आनी हर छुट्टी में फिर एक बार कमाई में उछाल आने की उम्मीद विशेषज्ञों ने जताई है और साथ ही शनिवार-रविवार को मीटर फिर एक बार ऊपर जाता दिखाई पड़ सकता है। इस बीच चलिए जान लेते हैं कि बुधवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमाए।

थामा की दूसरे दिन की कुल कमाई सैकनिल्क ने फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि मंगलवार को रिलीज वाले दिन 24 करोड़ रुपये कमाने के बाद बुधवार को फिल्म की कमाई 18 करोड़ 10 लाख रुपये रही। जहां हिंदी वर्जन से फिल्म को काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं तेलुगू वर्जन से भी फिल्म ठीक-ठाक कमाई करते हुए आगे बढ़ रही है। ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में अभी तक थामा कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है जिनके बारे में आप नीचे लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं।