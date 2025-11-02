Thamma Box Office Day 13: वीकेंड में बुलेट ट्रेन बनी 'थामा', बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल

संक्षेप: हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस मूवी को ऑडियंस के साथ-साथ क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। इस मूवी को रिलीज हुए आज पूरे 13 दिन हो गए हैं।

Thamma Box Office Day 13: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना उन स्टार्स में से हैं जो अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। आयुष्मान ने एक बार फिर 'थामा' मूवी में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। इस मूवी में आयुष्मान साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ नजर आ रहे हैं। पहली बार पर्दे पर इनकी जोड़ी नजर आ आई है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस मूवी को ऑडियंस के साथ-साथ क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। इस मूवी को रिलीज हुए आज पूरे 13 दिन हो गए हैं। ऐसे में 'थामा' के रविवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि 'थामा' के कलेक्शन की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है-

वीकेंड की शुरुआत में क्या रहा हाल आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है। 'थामा' के साथ हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। ऐसे में जाहिर है कि दोनों फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। बात करें 'थामा' की तो करीब 135 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने ओपनिंग डे पर 24 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में अब इसके संडे के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'थामा' ने 13वें दिन खबर लिखने तक 3.41 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 119.21 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'थामा' का कलेक्शन डे 1- 24 करोड़ रुपये

डे 2- 18.6 करोड़ रुपये

डे 3- 13 करोड़ रुपये

डे 4- 10 करोड़ रुपये

डे 5- 13.1 करोड़ रुपये

डे 6- 12.6 करोड़ रुपये

डे 7- 4.3 करोड़ रुपये

डे 8- 5.75 करोड़ रुपये

डे 9- 3.65 करोड़ रुपये

डे 10- 3.4 करोड़ रुपये

डे 11- 3.00 करोड़ रुपये

डे 12- 4.4 करोड़ रुपये

डे 13- 3.41 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)