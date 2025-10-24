Thamma Box Office: आयुष्मान-रश्मिका की फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में कमाए इतने करोड़, ऑडियंस ने बताया बेस्ट हॉरर

Thamma Box Office: आयुष्मान-रश्मिका की फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में कमाए इतने करोड़, ऑडियंस ने बताया बेस्ट हॉरर
संक्षेप: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म ने सिर्फ तीन दिनों में शानदार कमाई कर ली है। कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है।
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म ‘थामा’ की वजह से खबरों में बने हुए हैं। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म को ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। कमाई के मामले में फ़िल्म ने सिर्फ़ 3 दिन में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। ये फिल्म दोनों एक्टर्स के करियर के लिए शानदार साबित हो रही है।
थामा की कमाई
Sacnilk के मुताबिक आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी थामा ने अपने टीसते दिन 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं दिवाली पर रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ रुपए के साथ शानदार शुरुआत की थी। दूसरे दिन 18.6 करोड़ रुपए कमाए। तीन दिनों में फिल्म की कुल कमाई 55.10 करोड़ तक पहुंच गई है।
फिल्मों को छोड़ा पीछे
खास बात ये है कि थामा ने सिर्फ तीन दिनों में ही काजोल की हॉरर फिल्म मां की लाइफटाइम कमाई 36.08 करोड़ को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, फिल्म अब वरुण धवन की भेड़िया को टक्कर देने वाली है। जल्द फिल्म का रिकॉर्ड टूट सकता है। वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान और रश्मिका की फिल्म हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोडती नजर आ रही है।
कास्ट और कहानी
थामा का डायरेक्शन आदित्य सर्पोतर ने किया है और इसे मड्डॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम किरदार में हैं। कहानी एक पत्रकार के इर्द-गिर्द घूमती है जिसका किरदार आयुष्मान ने निभाया है। फिल्म को ऑडियंस के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं।
