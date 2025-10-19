Thamma Advance Booking: सिर्फ 2 दिन में बिक गईं 50 हजार टिकटें, 'थामा' ने कमा लिए इतने करोड़

संक्षेप: Thamma Advance Booking: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। रिलीज से पहले ही फिल्म की 50 हजार से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं।

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग मेकर्स ने ऑलरेडी खोल दी है और फैंस जमकर टिकटें बुक कर रहे हैं ताकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो का मजा लिया जा सके। दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही 'थामा' क्योंकि एक VFX से लबरेज फिल्म है, तो ऐसे में मेकर्स इसे 2D के अलावा 4DX और IMAX में भी रिलीज कर रहे हैं।

हिंदी के अलावा फिल्म तेलुगू भाषा में भी रिलीज की जाएगी। जहां तक बात कमाई की है तो एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि 'थामा' को पहले ही दिन शानदार ओपनिंग मिल सकती है।

अभी तक बिक चुकीं कितनी टिकटें? मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की यह बिलकुल नई कड़ी होगी जिसे लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में जारी किए हैं। तकरीबन 145 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म की खबर लिखे जाने तक 57 हजार टिकटें बिक चुकी हैं। फिल्म को लेकर मेकर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं कि पहले ही दिन 10 हजार से ज्यादा शोज देश भर में चलाए जाएंगे। बता दें कि थामा के लिए एडवांस बुकिंग 17 अक्टूबर से शुरू हुई थी।