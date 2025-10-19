Hindustan Hindi News
Thamma Advance Booking: सिर्फ 2 दिन में बिक गईं 50 हजार टिकटें, 'थामा' ने कमा लिए इतने करोड़

Sun, 19 Oct 2025 06:06 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग मेकर्स ने ऑलरेडी खोल दी है और फैंस जमकर टिकटें बुक कर रहे हैं ताकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो का मजा लिया जा सके। दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही 'थामा' क्योंकि एक VFX से लबरेज फिल्म है, तो ऐसे में मेकर्स इसे 2D के अलावा 4DX और IMAX में भी रिलीज कर रहे हैं।

हिंदी के अलावा फिल्म तेलुगू भाषा में भी रिलीज की जाएगी। जहां तक बात कमाई की है तो एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि 'थामा' को पहले ही दिन शानदार ओपनिंग मिल सकती है।

अभी तक बिक चुकीं कितनी टिकटें?

मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की यह बिलकुल नई कड़ी होगी जिसे लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में जारी किए हैं। तकरीबन 145 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म की खबर लिखे जाने तक 57 हजार टिकटें बिक चुकी हैं। फिल्म को लेकर मेकर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं कि पहले ही दिन 10 हजार से ज्यादा शोज देश भर में चलाए जाएंगे। बता दें कि थामा के लिए एडवांस बुकिंग 17 अक्टूबर से शुरू हुई थी।

थामा की एडवांस बुकिंग से कमाई

बात कमाई की करें तो ब्लॉक सीट वाली टिकटों को जोड़कर अभी तक फिल्म 5 करोड़ 03 लाख रुपये ऑलरेडी कमा चुकी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बेंगलुरू में फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो फिल्म को पहले दिन 15 से 30 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग मिल सकती है। कहानी की बात करें तो 'थामा' की कहानी दिनेश विजान और अमर कौशिक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को थोड़ा और व्यापक करेगी। कहानी स्त्री, मुंज्या और भेड़िया से कनेक्ट होगी।

