Thamma: थामा की टिकटों से लिए अभी से मची होड़, जानें एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन

Thamma: थामा की टिकटों से लिए अभी से मची होड़, जानें एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन

संक्षेप: Thamma Advance Booking and Day 1 Collection Prediction: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। दिनेश विजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की इस फिल्म के लिए अभी तक कितनी हो चुकी है एडवांस बुकिंग और ओपनिंग के दिन यह कितनी कमाई कर सकती है? चलिए जानते हैं।

Sat, 18 Oct 2025 06:39 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Thamma Advance Booking: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की यह फिल्म स्त्री, मुंज्या और भेड़िया जैसी फिल्मों की कहानी से जुड़ेगी। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है और आंकड़े बता रहे हैं कि दिनेश विजान और अमर कौशिक की इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिल सकती है।

थामा की एडवांस बुकिंग से कमाई

फिल्मों की कमाई के आंकड़े जारी करने वाले प्लेटफॉर्म सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि शनिवार सुबह तक थामा की 20 हजार से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं। पहले ही दिन फिल्म के 7 हजार से ज्यादा शोज चलाए जाएंगे। इसी से साफ हो जाता है कि फिल्म के लिए लोगों में कितना क्रेज है। इसे दिवाली की छुट्टियों का भी फायदा मिलेगा। ब्लॉक सीटों के साथ थामा अभी तक 3 करोड़ 11 लाख रुपये की कमाई कर चुकी है और रिलीज डेट करीब आने तक यह आंकड़ा काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है।

कितना रहेगा फर्स्ट डे कलेक्शन?

मेकर्स हिंदी के साथ-साथ इसे तेलुगू भाषा में भी रिलीज करने जा रहे हैं। क्योंकि फिल्म में VFX का काफी जमकर इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ाते हुए दर्शक इस फिल्म का 2D के अलावा 4DX और IMAX में भी मजा ले पाएंगे। ओपनिंग डे कलेक्शन प्रेडिक्शन की बात करें तो विशेषज्ञों के मुताबिक फिल्म की पहले ही दिन की कमाई 20 से 30 करोड़ रुपये के बीच रह सकती है।

क्या कह रहा सोशल मीडिया ट्रेंड?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के अलावा फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। फिल्म का ट्रेलर और इसके गाने पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं जिन्हें काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन क्या यह क्रेज रिलीज के दिन बिजनेस में भी ट्रांसलेट हो पाएगा? यह भी जल्द ही पता चल जाएगा। बता दें कि मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अभी तक सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं और 'थामा' को लेकर भी बज पॉजिटिव है।

Thamma

