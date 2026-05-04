थलापति विजय की तमिलनाडु में जीत पर सिनेमा जगत में जश्न, महेश बाबू, टाइगर श्रॉफ ने दी बधाई, बोले-इतिहास रच दिया
तमिलनाडु में थलापति विजय की जीत का जश्न बॉलीवुड और साउथ सेलेब्रिटी भी मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टर को जीत की बधाई दी जा रही है। टाइगर श्रॉफ से लेकर रंभा, विक्रम, महेश बाबू ने एक्टर के नाम पोस्ट शेयर किया है।
थलापति विजय ने तमिलनाडु में इतिहास रच दिया है। पिछले 6 दशकों से राज्य में राज कर रही DMK और AIADMK पार्टी का सिंहासन हिला दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ दो साल पुरानी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम TVK से विजय तमिलनाडु की सत्ता हिला देंगे। इस पार्टी को विजय ने अपने दम पर शुरू किया था और अब उन्हें वो जीत हासिल हो गई है। राज्य में विजय की जीत पर इंडियन सिनेमा में भी जश्न मनाया जा रहा है। बॉलीवुड से लेकर साउथ सुपरस्टार ने एक्टर विजय को जीत पर बधाई दी है।
नानी का पोस्ट
कई सेलेब्रिटीज ने विजय को जीत के रिजल्ट से पहले ही बधाई देनी शुरू कर दी थी। साउथ एक्टर नानी ने बधाई देते हुए लिखा, 'बधाई विजर सर, पहले आप पर शक किया गया और अब ताज पहनाया गया। ये हमारे घर में ह्या और अब हमारे पड़ोस के घर में हो रहा है। किसी कमजोर का जीतना हमेशा एब्सल्यूट सिनेमा होता है। उम्मीद है कि तमिलनाडु के लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा।
महेश बाबू ने दी बधाई
साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने विजय को बधाई देते हुए लिखा, नया बेंचमार्क सेट करने और इस शानदार जीत के लिए बधाई। आज का दिन आप पर लोगों के अटूट विश्वास को दिखता है। मुझे यकीन है कि ये जीत तमिलनाडु के लिए विकास लाएगी।
एक्ट्रेस रंभा ने भी जताई खुशी
एक्ट्रेस रंभा ने भी विजय की जीत पर बधाई दी है। एक्ट्रेस ने लिखा है, 'डियर विजय, आपकी इस अचीवमेंट और नए चैप्टर की शुरुआत के लिए बधाई। आपको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए बहुत खुशी हो रही है। आपकी लीडरशिप में सफलता की कामना करती हूं।
विजय देवरकोंडा ने राज्य के लोगों को दी बधाई
विजय देवरकोंडा ने बधाई देते हुए लिखा, और नए विजय गारू, तमिलनाडु के लोगों को मेरी तरफ से बधाई जिन्होंने बड़ी संख्या में वोट दिए और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। तमिलनाडु के सभी लोगों और नए चीफ मिनिस्टर को मेरी शुभकामनाएं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इस नए रूप को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूं।
काजल अग्रवाल का पोस्ट
एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी एक लंबा पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है। काजल ने अपने पोस्ट में एक्टर विजय को जीत के लिए बधाई दी है। एक्ट्रेस ने लिखा कि तमिलनाडु के लोगों ने गर्व से अपनी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि लाखों लोगों के जुड़ाव का उत्सव है।
टाइगर श्रॉफ का पोस्ट
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने भी विजय की जीत पर बधाई दी है। एक्टर ने लिखा 'आप पर लोगों का विश्वास देखकर अच्छा लग रहा है। आपके जीवन के इस नए चैप्टर के लिए ढेर सारी बधाई।
एक्टर विक्रम ने दी बधाई
चियान विक्रम ने बधाई देते हुए लिखा, 'बधाई हो विजय, आज आपने इतिहास रच दिया है।'
बता दें, विजय के घर पर जश्न का माहौल है। इसी बीच एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को भी विजय के चेन्नई वाले घर के बाहर देखा गया था। वो एक्टर को बधाई देने पहुंची थीं। विजय और तृषा के अफेयर की खबर लंबे समय से न्यूज में हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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