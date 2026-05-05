विजय की आखिरी फिल्म, जानें कब रिलीज हो सकती है ‘थलापति 69’ और क्या था पूरा विवाद
Thalapathy Vijay Last Movie: थलापति विजय ने राजनीति में आने से पहले अपने फिल्मी करियर से रिटायरमेंट ले ली थी। हालांकि, फैंस के लिए खुशी की बात ये है कि उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हाेने के लिए पूरी तरह तैयार है।
Thalapathy 69: थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 234 सीटों में से 108 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। इस बीच विजय की आखिरी फिल्म ‘थलापति 69’ को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल, राजनीति में सक्रिय रहने के लिए थलापति विजय ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है। आइए आपको उनकी आने वाली आखिरी फिल्म के बारे में बताते हैं।
‘थलापति 69’ का नाम?
ये फिल्म विजय के करियर की 69वीं फिल्म है इसलिए इसे उनके फैंस थलापति 69 कह रहे हैं। असल में इस फिल्म का नाम ‘जन नायकन’ है। इस फिल्म को एच. विनोथ ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म लंबे समय से सेंसर बोर्ड व कानूनी विवादों में उलझी हुई थी। हालांकि, अब ये फिल्म रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है।
क्या था विवाद, क्यों हुई देरी?
विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' 2026 के पोंगल के आसपास रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
सेंसर बोर्ड (CBFC) के साथ विवाद: फिल्म के कुछ दृश्यों और धार्मिक संदर्भों को लेकर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंच गया था।
ऑनलाइन लीक का झटका: खबरें आई थीं कि रिलीज से पहले ही अप्रैल 2026 में फिल्म का एचडी (HD) वर्जन इंटरनेट पर लीक हो गया है।
रीमेक की चर्चा: ट्रेलर के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे तेलुगू फिल्म ‘भगवंत केसरी’ का आधिकारिक रीमेक बताया जाने लगा, हालांकि निर्देशक ने इसे अपने अंदाज में पेश करने की बात कही है।
अब कब रिलीज होगी फिल्म?
कहा जा रहा है कि ये फिल्म 8 मई 2026 को रिलीज होगी। हालांकि, आधिकारिक तौर पर न ही इस बात की घोषणा हुई है और न ही इसके प्रचार शुरू हुए हैं।
फिल्म में फैंस के लिए क्या है खास?
विजय का किरदार: फिल्म में विजय एक एएसपी (थलापति वेट्री कोंडन आईपीएस) की भूमिका में हैं, जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता है।
धमाकेदार संगीत: अनिरुद्ध का संगीत और 'ओरु पेरे वरालायुरु' जैसे गानों ने पहले ही चार्टबस्टर में जगह बना ली है।
फिल्म 'जन नायकन' में विजय के साथ बॉबी देओल
फिल्म का नाम - जन नायकन (Jana Nayagan)
निर्देशक - एच. विनोथ
मुख्य कलाकार - थलापति विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू
संगीत - अनिरुद्ध रविचंदर
जॉनर - पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर
रिलीज डेट - 8 मई (संभावित)
थलापति विजय से जुड़े सवालों के जवाब
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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