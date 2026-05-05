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विजय की आखिरी फिल्म, जानें कब रिलीज हो सकती है ‘थलापति 69’ और क्या था पूरा विवाद

May 05, 2026 08:20 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Thalapathy Vijay Last Movie: थलापति विजय ने राजनीति में आने से पहले अपने फिल्मी करियर से रिटायरमेंट ले ली थी। हालांकि, फैंस के लिए खुशी की बात ये है कि उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हाेने के लिए पूरी तरह तैयार है।

विजय की आखिरी फिल्म, जानें कब रिलीज हो सकती है ‘थलापति 69’ और क्या था पूरा विवाद

Thalapathy 69: थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 234 सीटों में से 108 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। इस बीच विजय की आखिरी फिल्म ‘थलापति 69’ को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल, राजनीति में सक्रिय रहने के लिए थलापति विजय ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है। आइए आपको उनकी आने वाली आखिरी फिल्म के बारे में बताते हैं।

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‘थलापति 69’ का नाम?

ये फिल्म विजय के करियर की 69वीं फिल्म है इसलिए इसे उनके फैंस थलापति 69 कह रहे हैं। असल में इस फिल्म का नाम ‘जन नायकन’ है। इस फिल्म को एच. विनोथ ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म लंबे समय से सेंसर बोर्ड व कानूनी विवादों में उलझी हुई थी। हालांकि, अब ये फिल्म रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है।

क्या था विवाद, क्यों हुई देरी?

विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' 2026 के पोंगल के आसपास रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

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सेंसर बोर्ड (CBFC) के साथ विवाद: फिल्म के कुछ दृश्यों और धार्मिक संदर्भों को लेकर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंच गया था।

ऑनलाइन लीक का झटका: खबरें आई थीं कि रिलीज से पहले ही अप्रैल 2026 में फिल्म का एचडी (HD) वर्जन इंटरनेट पर लीक हो गया है।

रीमेक की चर्चा: ट्रेलर के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे तेलुगू फिल्म ‘भगवंत केसरी’ का आधिकारिक रीमेक बताया जाने लगा, हालांकि निर्देशक ने इसे अपने अंदाज में पेश करने की बात कही है।

अब कब रिलीज होगी फिल्म?

कहा जा रहा है कि ये फिल्म 8 मई 2026 को रिलीज होगी। हालांकि, आधिकारिक तौर पर न ही इस बात की घोषणा हुई है और न ही इसके प्रचार शुरू हुए हैं।

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फिल्म में फैंस के लिए क्या है खास?

विजय का किरदार: फिल्म में विजय एक एएसपी (थलापति वेट्री कोंडन आईपीएस) की भूमिका में हैं, जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता है।

धमाकेदार संगीत: अनिरुद्ध का संगीत और 'ओरु पेरे वरालायुरु' जैसे गानों ने पहले ही चार्टबस्टर में जगह बना ली है।

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फिल्म 'जन नायकन' में विजय के साथ बॉबी देओल

फिल्म का नाम - जन नायकन (Jana Nayagan)

निर्देशक - एच. विनोथ

मुख्य कलाकार - थलापति विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू

संगीत - अनिरुद्ध रविचंदर

जॉनर - पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर

रिलीज डेट - 8 मई (संभावित)

थलापति विजय से जुड़े सवालों के जवाब

थलापति 69 की रिलीज डेट?
अभी तक आधिकारिक तौर पर रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म 8 मई के दिन आ सकती है।
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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