VIDEO: थलापित विजय के घर के बाहर फूट-फूटकर रोया फैन, चढ़ाए फूल, बताया किस बात का है दुख
थलापति विजय के एक सपोर्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह उनके घर के बाहर फूल फेंकते दिख रहे हैं साथ में रो भी रही हैं। लोगों का कहना है कि लोग अब विजय की मूर्तियां लगवा देंगे।
साउथ में एक्टर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है, यह बात जगजाहिर है। अब थलापति विजय के घर के बाहर पहुंचकर एक फैन ने फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद वह फूट-फूटकर रोने लगा। फैन का ये वीडियो सोशल मीडिय पर वायरल है। मीडिया से बातचीत में फैन ने कहा कि विजय जरूर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। उसने चिंता जताई कि विजय के घर के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं है।
रो पड़ा फैन
वायरल वीडियो विजय के चेन्नई वाले घर का है। बताया जा रहा है कि शख्स विजय का सपोर्टर और फैन है। वह उनके घर के बाहर पूजा और सुरक्षा की कामना करने आया था। मीडिया से बातचीत में सपोर्टर रोने लगा। पीटीआई से बातचीत में फैन ने कहा, 'वह मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। न्यूज चैनल कई बातें बोलते हैं लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वही ये पोजीशन लेंगे। चाहे उनके रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं, वह उनका सामना करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मुझे बहुत दुख होता है। यहां एक भी पुलिस अफसर नहीं है। समझ नहीं आ रहा, क्या ही कहूं। इतनी दूर तक आने के लिए इतना संघर्ष करने के बाद देखना दुखद है कि लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं।'
घर के बाहर चढ़ाए फूल
वीडियो में दिख रहा है कि शख्स विजय के घर के बाहर कोनों पर फूल चढ़ा रहा है। वह हाथ जोड़ता है, पैर छूता है। घर के बाहर काफी सारे फूल फेंकता है। इसके बाद झुककर हाथ जोड़कर बैठ जाता है और रोकर प्रार्थना करने लगता है।
लोग बोले- पागलपन की हद
इस वीडियो पर कई रिएक्शंस दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, कुछ दिन बाद पूरे तमिलनाडु में विजय की मूर्तियां होंगी। एक कमेंट है, भाई ये समाधि लगा दीजिए। एक ने कमेंट किया है, हद है पागलपन की। काश ये अपने मां-बाप को इतनी इज्जत देता।
विजय की आखिरी फिल्म
विजय थलापति ने 2024 में तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी बनाई थी। विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। विजय बुधवार को राज्यपाल से मिलने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। उनकी पार्टी टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसे 108 सीटें मिली हैं। पॉलिटिकल करियर में एंट्री लेने के साथ विजय ने फिल्मों करियर को विराम दिया है। पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एंट्री के बाद उनकी उनकी आखिरी फिल्म जन नायकन है। इसमें पूजा हेगड़े, ममिता बिज्जू और बॉबी देओल भी हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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