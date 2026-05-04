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तमिलनाडु में जीत के बाद पहली बार दिखे थलापति विजय, हाथ जोड़कर समर्थकों का किया शुक्रिया

May 04, 2026 09:08 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीतने के बाद थलापति विजय पहली बार नजर आए हैं। एक्टर ने घर से बाहर निकल कर हाथ जोड़कर समर्थकों का शुक्रिया किया है। विजय की इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है।

तमिलनाडु में जीत के बाद पहली बार दिखे थलापति विजय, हाथ जोड़कर समर्थकों का किया शुक्रिया

एक्टर से नेता बने थलापति विजय ने TVK की जीत के साथ तमिलनाडु में बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। पिछले 6 दशकों से AIADMK और DMK राज्य पर राज कर रही थी। लेकिन विजय की दो साल पुरानी पार्टी TVK ने इस विधानसभा चुनाव में बाजी पलट दी है। इस बड़ी जीत के बाद विजय को पहली बार चेन्नई स्थित अपने माता-पिता के घर पर देखा गया। विजय ने घर से बाहर निकल कर अपने समर्थकों का शुक्रिया किया। एक्टर का वीडियो सामने आया है।

जीत के बाद विजय की पहली झलक

इस वीडियो में विजय को सफेद शर्ट में समर्थकों का शुक्रिया करते देखा जा सकता है। एक्टर के चहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर समर्थकों का अभिवादन किया। वीडियो में भीड़ की आवाज सुनी जा सकती है। लोग विजय के नाम के नारे लगा रहे हैं। विजय की जीत के बाद उन्हें देखने बड़ी संख्या में समर्थक उनके घर के बाहर जमा हुए हैं।

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सेलेब्स ने दी बधाई

विजय की जीत पर फिल्म इंडस्ट्री में भी जश्न का माहौल है। एक्टर राम चरण, चिरंजीवी, चियान विक्रम, विजय देवरकोंडा, महेश बाबू, नानी, टाइगर श्रॉफ, एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, रंभा ने विजय तमिलनाडु के विधानसबा चुनाव में जीत की बधाई दी है। विक्रम ने कहा कि विजय ने इतिहास रच दिया। वहीं विजय देवरकोंडा ने राज्य के लोगों को बधाई दी। टाइगर श्रॉफ ने भी खुशी जताई है।

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2024 में की थी शुरुआत

बता दें, दो साल पहले यानी 2024 में चुनाव लड़ने का एलान किया था। उन्होंने इसी दौरान अपने दम पर TVK नाम की पार्टी बनाई और पिछले दो सालों से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई रैलियां की। लोगों से सीधे जाकर बात की, अपना घोषणापत्र सीधे जनता तक पहुंचाया। विजय ने अपने इस राजनीति सफर की शुरुआत में किसी भी पार्टी या नेता का सहारा नहीं लिया। नेएक्टर ने ड्राइवर के बेटे को सीट दी। उन्होंने किसी दूसरी पार्टी के साथ बिना गठबंधन के जीत हासिल की।

ऐतिहासिक जीत

ये जीत ऐतिहासिक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पिछले कई दशकों से तमिलनाडु में AIADMK और DMK की सरकारें बनती आई हैं। ऐसे में पहले से स्थापित पार्टी की गद्दी हिला देना विजय और उनकी पार्टी के लिए बड़ा काम था। विजय ने अपना समय पार्टी और रैलियों को दिया। फिल्मों से दूरी बनाई। इसका असर इस विधानसभा चुनाव में नजर आ रहा है।

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फिल्म जन नायकन

सिनेमा से ब्रेक लेने से पहले उनकी आखिरी फिल्म जन नायकन को जनवरी से लेकर अभी तक CBFC से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इस फिल्म की कहानी भी तमिलनाडु की राजनीति पर बेस्ड है। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो आने वाले समय में थिएटर में रिलीज की जाएगी।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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Vijay Thalapathy

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