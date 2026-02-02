Hindustan Hindi News
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil 2026 blockbuster south movie makers announced hindi remake
ये है साउथ की साल 2026 की ब्लॉकबस्टर फिल्म, हिंदी में बनने जा रहा है इसका रीमेक

ये है साउथ की साल 2026 की ब्लॉकबस्टर फिल्म, हिंदी में बनने जा रहा है इसका रीमेक

संक्षेप:

Hindi Remake of South Film: 15 जनवरी 2026 को रिलीज हुई साउथ फिल्म 'थलाइवर थम्बी थलाइमैयिल' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। यही कारण है कि अब निर्माता कन्नन रवि ने इसका हिंदी रीमेक बनाने का फैसला लिया है।

Feb 02, 2026 04:59 pm IST
साल 2026 में रिलीज हुई साउथ की फिल्म का हिंदी में रीमेक बनने जा रहा है। इस फिल्म का नाम ‘थलाइवर थम्बी थलाइमैयिल’ (Thalaivar Thambi Thalaimaiyil) है। एक तरफ, बॉलीवुड की ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ, साउथ की ‘थलाइवर थम्बी थलाइमैयिल’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। यही कारण है कि मेकर्स ने अब इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने का फैसला लिया है।

कितनी कमाई की है इस फिल्म ने?

‘थलाइवर थम्बी थलाइमैरिल’ सिर्फ तमिल में रिलीज हुई थी। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘थलाइवर थम्बी थलाइमैरिल’ ने पहले दिन तमिल भाषा में 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं भारत में 27.99 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।

क्या है फिल्म की कहानी?

‘थलाइवर थम्बी थलाइमैरिल’ एक शानदार पॉलिटिकल सटायर फिल्म है। फिल्म की कहानी गांव के पंचायत अध्यक्ष (जीवा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो तब मुसीबत में फंस जाता है जब एक ही समय पर पड़ोस के दो घरों में 'शादी' और 'जनाजा' (Funeral) की रस्में शुरू हो जाती हैं। इस स्थिति से पैदा होने वाली कॉमेडी और सामाजिक संदेश ही इस फिल्म की जान है।

कहां तक पहुंची हिंदी रीमेक बनाने की तैयारी?

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के निर्माता कन्नन रवि ने इस फिल्म को हिंदी में ढालने की तैयारी शुरू कर दी है। कास्टिंग की प्रोसेस भी शुरू हो गई है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन इंडस्ट्री में चर्चा है कि इस रोल के लिए आयुष्मान खुराना या कार्तिक आर्यन जैसे सितारों को अप्रोच किया जा सकता है।

फिल्म की समरी

बजट: 10 करोड़ (रिपोर्ट)

भारतीय कलेक्शन: 27.99 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 36.15 करोड़

स्टेटस: ब्लॉकबस्टर/क्लीन हिट

IMDb रेटिंग: 8.7/10

ओटीटी पर कब आएगी?

फिल्म 15 जनवरी 2026 को ही रिलीज हुई है। नियम के मुताबिक, सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग आठ हफ्तों बाद ही फिल्म ओटीटी पर आ सकती है। ऐसे में ये फिल्म मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते के आस-पास ओटीटी पर आएगी।

