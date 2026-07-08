तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम…गीतकार ने मांगे ज्यादा पैसे तो डायरेक्टर ने खुद ही लिख दिया ये अमर गीत
अनिल धवन और नीतू कपूर पर फिल्माया गाना ‘तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद’ गीतकार ने नहीं बल्कि इस डायरेक्टर ने अपमानित महसूस करके लिख दिया था। मोहम्मद रफी की आवाज ने अमर कर दिया।
1974 में एक फिल्म आई थी हवस’ फिल्म में वरुण धवन के ताऊ जी अनिल धवन लीड एक्टर थे। उनकी हीरोइन बनीं थीं नीतू कपूर। इस फिल्म की कहानी शायद आपको याद नहीं होगी, लेकिन मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना इसकी पहचान बन गया। वो गाना था ‘तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम’। अनिल धवन पर फिल्माया गाना फिल्म की पहचान बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं ये गान किसी गीतकार ने नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर सावन कुमार ने अपनी आर्थिक स्थिति और गीतकार से अपमानित महसूस करने के बाद लिख डाला था।
गीतकार ने मांगी मोटी फीस
ये वो वक्त था जब फिल्म हवस को बनाने वाले सावन कुमार की आर्थिक स्थिति खराब थी। इससे पहले आई फिल्म गौमती के पार फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में बजट टाइट था, लेकिन वो हवस को शानदार तरीके से बनाना चाहते थे। खासकर फिल्म के गानों को लेकर वो गंभीरता से विचार कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के एक गाने के लिए उस समय केमशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपूरी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब तीन घंटे फिल्म के गानों को लेकर बात हुई। गीतकार ने घर आए डायरेक्टर को खाना खिलाया। फिर पैसों को लेकर बातचीत हुई। मजरूह सुल्तानपुरी ने डायरेक्टर सावन कुमार से एक गाना लिखने की कीमत 25 हजार मांगी। उस समय ये गीतकार की एक फिल्म के लिए फीस हुआ करती थी। एक फिल्म के लिए जितने गानों की जरूरत होती थी वो लिख दिया करते थे। लेकिन सावन कुमार को सिर्फ एक गाने की जरूरत थी।
डायरेक्टर ने खुद लिख दिया गाना
सावन कुमार ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक गाने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को मनाया। गीतकार ने साफ़ कह दिया था कि चाहे एक गाना लिखवाओ या चार, फीस तो 25 हजार ही लेंगे। वो अपनी फीस कम करने को तैयार ही नहीं हुए। ऐसे में सावन कुमार निराश मन के साथ अपने घर लौट रहे थे। उनके घर की सीढ़ियों से उतरते समय सावन कुमार ने निराश मन के साथ कहा ‘अब इनकी गलियों में कदम नहीं रखूंगा’। इसके बाद गाने का मुखड़ा ‘तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद’। उन्होंने गाने का मुखड़ा फिल्म की म्यूजिक कंपोजर ऊषा खन्ना को सुनाया। कंपोजर ने सुनते ही कहा सुपरहिट। इसके बाद दोनों ने मिलकर गाने का अंतरा पूरा किया और मोहम्मद रफी ने इस गाने को आवाज देकर इसे अमर कर दिया। ये गाना उस साल का सबसे बड़ा हिट बना।
मोहम्मद रफी की महानता
इस गाने से एक जुड़ा किस्सा ये भी है। उस समय मोहम्मद रफी विदेशी टूर के लिए गए हुए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने ऊषा खन्ना को बताया कि विदेश में ये गाना कितना पॉपुलर है और हर कोई इस गाने की डिमांड कर रहा है। ये सुनकर ऊषा खन्ना खुश हो गई। इसी दौरान उन्होंने मोहम्मद रफी को बताया कि वो इस गाने में एक खास जगह कोई दूसरा स्वर जाती थीं। लेकिन रफी सवाज को सामने देखने के बाद वो ये बात उन्हें रिटेक के लिए कह न सकीं। ये बात सुनते ही रफी साहब ने उन्हें कहा कि वो फिल्म की म्यूजिक कंपोजर हैं जैसा वो चाहेंगी वो वैसा ही गाएंगे। ये सुनते ही ऊषा खन्ना समझ गई कि रफी साहब के साथ काम करना किसी भी नए या पुराने शख्स के लिए मुश्किल नहीं है। वो सीनियर जरूर हैं लेकिन सबके काम का सम्मान करते हैं। ऊषा खन्ना के इसी गाने की वजह रफी साहब के रुके हुए करियर को भी बड़ा सहारा मिला था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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