तेरे नाम का गांववाला भोजपुरी वर्जन बार-बार सुन रहे लोग; लिखा- वाह भइया देसी अंदाज में कितना सुकून
भोजपुरी भाषा की मिठास अलग ही होती है। इसके गाने और वीडियोज खूब देखे जाते हैं। अब सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के गाने का एक ऐसा वर्जन वायरल है जिसकी थीम गांव है लेकिन भाषा भोजपुरी।
बॉलीवुड गानों के भोजपुरी वर्जन की सीरीज में आपके लिए एक बेहद प्यारा गाना है। यह सॉन्ग गांव से जुड़े या दिल से देसी लोगों को पसंद आएगा। इस गाने की धुन सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के टाइटल सॉन्ग जैसी है। भाषा भोजपुरी है लेकिन यह माशूक या माशूका के लिए नहीं बल्कि गांव के लिए गाया गया है। इस गाने में आपको झलक मिलेगी कि गांव और शहर में क्या फर्क होता है। लोग इस गाने को पसंद कर रहे हैं और सुकून देने वाला बता रहे हैं। गाना मृत्युंजय नाम के आर्टिस्ट ने गाया है और अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है।
गाने में गांव की खुशबू
गाना आर्टिस्ट मृत्युंजय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। टाइटल है, तेरे नाम गांव वर्जन। मृत्युंजय बोलते हैं, कैसा होता अगर इस गाने का लिरिक्स गांव के ऊपर होता। इसके बाद वह गाते हैं, 'गउंआ के हर बात निराला लागेला। कलके पानी अमृत प्याला लागेला। शहर में ऊ सुख चैन कहां मिल पाई हो। जहां बहे शीतल-शीतल पुरवाई हो। खेतावा बाधार, खेतावा बधार...खेतबा बधारा औरी हरियाली, बात गऊआं के न्यारा बा हो। मोरा गऊआं बड़ी प्यारा बा हो।'
लोगों को याद आ गया गांव
इस गाने को लोग पसंद कर रहे हैं। मृत्युंजय के एक फॉलोअर ने लिखा है, वाह भैया कितना सुकून है। एक ने लिखा है, वाह बिहारी गानों में जान डाल दिया आपने। हार्ट टचिंग सॉन्ग। दिल छू लिया तेरे नाम का देसी अंदाज। एक ने कमेंट किया है, निशब्द हूं भईया क्या गाना आपने, गांव का या दिला दिए हैं। एक ने लिखा है, दिल छू लेने वाला गाना। कमेंट है, बहुत खूब, हमार आरा याद आ गईल। गाने को 2 दिनों में 119 लाइक्स मिल चुके हैं।
बढ़ रहे मृत्युंजय के फॉलोअर्स
मृत्युंजय सोशल मीडिया पर तेजी से पॉप्युलर हो रहे हैं। 3 मई को उनके 69K फॉलोअर्स थे, 6 मई को 78.6K हुए और 7 मई की दोपहर तक मृत्युंजय के फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 80.7K हो चुकी है। लोगों को मृत्युंजय की आवाज और क्रिएटिविटी पसंद आ रही है।
मृत्युंजय के पॉप्युलर गाने
मृत्युंजय का यूट्यूब चैनल भी है। वह कई गानों को भोजपुरी वर्जन डाल चुके हैं। इसमें धुरंधर का गाना गहरा हुआ, दिल पे जख्म खाते हैं, जबसे तेरे नैना जैसे हिट गाने हैं। उन्होंने हौले-हौले हो जाएगा प्यार गाने का भोजपुरी वर्जन अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला है। मृत्युंजय ने पुष्पा के गाने श्रीवल्ली का भोजपुरी और तेलुगु वर्जन भी बनाया है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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