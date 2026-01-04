ओटीटी पर रिलीज होने जा रही तेरे इश्क में, कब और कहां देख सकेंगे धनुष-कृति की फिल्म

संक्षेप: साल 2025 में धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में रिलीज हुई थी।फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। आइए जानते हैं आप ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं तेरे इश्क में।

साल 2025 में रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म तेरे इश्क में रिलीज हुई थी। फिल्म में कृति सेनन और धनुष लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगर आप ये फिल्म सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे तो अब आप इसे घर पर बैठे-बैठे देख सकते हैं। फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। आइए जानते हैं कब और कहां देख सकते हैं धनुष और कृति सेनेन की ये फिल्म।

ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं तेरे इश्क में? तेरे इश्क में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म रिलेशनशिप और ह्यूमन इमोशन्स पर बात करती है।

'तेरे इश्क में' का प्लॉट? तेरे इश्क में की कहानी शंकर (धनुष) और मुक्ति के रिश्ते के इर्दगिर्द घूमती है। धनुष स्टूडेंट लीडर होता है। वहीं, मुक्ति साइकोलॉजी की स्टूडेंट होती है। शंकर कॉलेज में लड़ाई-झगड़े के लिए मशहूर होते हैं। मुक्ति उससे दोस्ती करती है ताकि वो वो अपनी थीसस पूरी कर सके। इस दोस्ती के दौरान शंकर और कृति को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हालांकि, उनकी लव स्टोरी में मुक्ति के पिता विलेन बनकर आते हैं। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। फिल्म धोखे, प्यार और इंसान की ईगो की कहानी कहती है।