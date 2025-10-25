Hindustan Hindi News
‘तेरे इश्क में’ बनी धनुष की 2025 की सबसे बड़ी हिट, 5 दिन में कमाए इतने करोड़

संक्षेप:

Tere Ishq Mein Day 5 Collection: तेरे इश्क में सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं। इस फिल्म ने 5 दिन में 71 करोड़ की कमाई कर ली है। 

Wed, 3 Dec 2025 06:48 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
तेरे इश्क में आज यानी 03 दिसंबर को रिलीज हुए पांच दिन हो गए हैं। धनुष और कृति सेनन की इस फिल्म ने पांच दिन में 71 करोड़ की कमाई कर ली है। ये फिल्म धनुष की इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। धनुष और कृति सेनन की ये एक लव स्टोरी है। फिल्म ने 5वें दिन 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।

फिल्म का पांच दिन का कलेक्शन

धनुष और कृति सेनन की फिल्म ने पहले दिन 16 करोड़ की कमाई की है। दूसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ कमाए, तीसरे दिन फिल्म ने 19 करोड़, चौथे दिन 8.75 करोड़ और 5वें दिन फिल्म ने 10.25 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने इस तरह 5 दिन में 71 करोड़ कमा लिए हैं।

धनुष की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनी तेरे इश्क में

धनुष की इसी साल रिलीज हुई फिल्मों के मुकाबले तेरे इश्क में की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। धनुष की लास्ट फिल्म इडली कड़ई ने पहले हफ्ते यानी 7 दिन में 45 करोड़ कमाए थे। उनकी फिल्म कुबेरा ने 2 दिन में 30 करोड़ कमाए थे। वहीं, 5 दिन में 71 करोड़ की कमाई के साथ तेरे इश्क में धनुष की इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है।

28 नवंबर को रिलीज हुई थी फिल्म

तेरे इश्क में की बात करें तो इस फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज की गई है। फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

Box Office

