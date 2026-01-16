बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई 'तेरे इश्क में', जानें- कृति-धनुष की मूवी का वर्ल्डवाइड कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'तेरे इश्क में' ने सिनेमाघरों में शानदार परफॉर्म करते हुए अपना सफर सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। चलिए यहां जान लेते हैं कि 'तेरे इश्क में' का वर्ल्ड वाइड लाइफटाइम कलेक्शन कितना रहा है।
साउथ सुपरस्टार धनुष की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' की कहानी ने दर्शकों के दिल को छुआ है। इस मूवी में धनुष के साथ कृति सेनन लीड रोल में हैं। इस मूवी ने ऑडियंस को काफी इमोशनल भी किया है। इस मूवी कई सीन ऐसे रहे, जिसने दर्शकों को रोने पर मजबूर कर दिया। मूवी में कृति सेनन और धनुष की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। 'रांझणा' के बाद तेरे इश्क में' एक बार फिर से धनुष का एग्रेशन अवतार दर्शकों को काफी पसंद किया गया। 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'तेरे इश्क में' ने सिनेमाघरों में शानदार परफॉर्म करते हुए अपना सफर सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। चलिए यहां जान लेते हैं कि 'तेरे इश्क में' का वर्ल्ड वाइड लाइफटाइम कलेक्शन कितना रहा है।
कितना है 'तेरे इश्क में' का वर्ल्ड वाइड लाइफटाइम कलेक्शन?
आनंद एल राय द्वारा निर्देशित इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा 'तेरे इश्क में' के कलेक्शन की बात करें तो 85 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था। वहीं, इसने अपने पूरे थिएट्रिकल रन के दौरान 155 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसमें से 136.40 करोड़ रुपये (113.50 करोड़ रुपये नेट) सिर्फ घरेलू मार्केट से आए। वहीं इस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जहां इसने अपने पूरे सफर में 21 लाख अमेरिकी डॉलर (18.75 करोड़ रुपये) कमाए।
हिंदी में किया इतना कलेक्शन
बता दें कि 'तेरे इश्क में' शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट साबित हुई है। इस मूवी ने हिंदी में 106 करोड़ रुपये नेट कमाई की। वहीं, इसने तमिल भाषा के करीब 7.50 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया। वहीं अगर मेकर्स ने तमिलनाडु में बेहतर रिलीज की प्लानिंग करते, तो इस फिल्म की कमाई और भी ज्यादा हो सकती थी।
'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|वीक 1
|77 करोड़ रुपये
|वीक 2
|22.25 करोड़ रुपये
|वीक 3
|5.75 करोड़ रुपये
|वीक 4
|0.65करोड़ रुपये
|रेस्ट अमाउंट
|0.35 करोड़ रुपये
|कुल हिंदी
|106 करोड़ नेट कमाई, 113.50 करोड़ ग्रास कलेक्शन
|तमिलनाडु
|7.50 करोड़ रुपये
|कुल भारत में कलेक्शन
|113.50 करोड़ रुपये
|विदेश से कलेक्शन
|18.75 करोड़ रुपये (2.1 मिलियन)
|वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन
|155.15 करोड़ रुपये
डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
