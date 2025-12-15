Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडTere Ishk Mein Day 17 and Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Day 3 Box Office Collection and Budget
Box Office: धुरंधर की भेंट चढ़ीं ये दोनों फिल्में? KKPK 2 और TIM का इतना हुआ कलेक्शन

Box Office: धुरंधर की भेंट चढ़ीं ये दोनों फिल्में? KKPK 2 और TIM का इतना हुआ कलेक्शन

संक्षेप:

Box Office Collection: कपिल शर्मा और धनुष, दोनों की फिल्में अभी बॉक्स ऑफिस पर उस बवंडर का सामना कर रही हैं, जिसके चलते बाकी फिल्मों के लिए कमाई करना तो दूर लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है।

Dec 15, 2025 06:05 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

धुरंधर की रिलीज ने बाकी फिल्मों के कलेक्शन को प्रभावित जरूर किया है, लेकिन स्टार्स की अपनी फैन फॉलोइंग और अलग-अलग जॉनर होने के चलते धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन कमाई का ग्राफ ऊपर गया है। साउथ के सुपरस्टार धनुष और कृति सैनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' कहां कछुए की चाल चलकर अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में दाखिल हो चुकी है। वहीं उधर कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' की कमाई में तीसरे दिन नाम मात्र की बढ़ोत्तरी हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

KKPK 2 Day 3 Box Office Collection

कपिल शर्मा की सीक्वल फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' से उम्मीद की जा रही थी कि इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि कॉमेडी किंग की फिल्म का खेल रणवीर सिंह की धुरंधर ने खराब कर दिया। कमाई की बात करें तो पहले दिन महज 1 करोड़ 85 लाख रुपये कमाने वाली KKPK 2 की दूसरे दिन की कमाई 2 करोड़ 50 लाख रुपये रही थी और सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक तीसरे दिन इसने 2 करोड़ 85 लाख रुपये कमाए हैं। यानि अभी भी फिल्म अपनी लागत निकालने से बहुत दूर है।

read moreये भी पढ़ें:
करण जौहर कभी नहीं खाते शादियों में खाना, वजह ऐसी है जो आपने भी जरूर झेली होगी

Tere Ishk Mein Day 17 Collection

बात धनुष और कृति सैनन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' की करें तो यहां चीजें थोड़ी पॉजिटिव ब्रैकेट में जाती नजर आ रही हैं। क्योंकि फिल्म अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है। लेकिन यहां भी धुरंधर ने उस वक्त गेम चेंज कर दिया है, जब मेकर्स के लिए कमाई करने की बारी आई है। पहले हफ्ते में 83 करोड़ 65 लाख रुपये कमाने वाली 'तेरे इश्क में' की दूसरे हफ्ते की कमाई 25 करोड़ 15 लाख रुपये रही थी। अभी तक फिल्म की कुल कमाई 113 करोड़ 35 लाख रुपये हो चुकी है।

कितना है TIM और KKPK 2 का बजट?

दोनों फिल्मों के बजट की बात करें तो TIM को बनाने में मेकर्स को 83 करोड़ रुपये फूंकने पड़े थे, जो कि ऑलरेडी रिकवर किए जा चुके हैं। वहीं कपिल शर्मा की फिल्म KKPK 2 का बजट 30 से 35 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है। संभावना है कि कपिल शर्मा की फिल्म डिजिटल राइट्स और बाकी जरियों के लागत निकाल ले, लेकिन थिएटर में कमाई के जरिए इसके लिए ऐसा कर पाना अभी मुश्किल ही नजर आ रहा है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।