Box Office: धुरंधर की भेंट चढ़ीं ये दोनों फिल्में? KKPK 2 और TIM का इतना हुआ कलेक्शन
Box Office Collection: कपिल शर्मा और धनुष, दोनों की फिल्में अभी बॉक्स ऑफिस पर उस बवंडर का सामना कर रही हैं, जिसके चलते बाकी फिल्मों के लिए कमाई करना तो दूर लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है।
धुरंधर की रिलीज ने बाकी फिल्मों के कलेक्शन को प्रभावित जरूर किया है, लेकिन स्टार्स की अपनी फैन फॉलोइंग और अलग-अलग जॉनर होने के चलते धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन कमाई का ग्राफ ऊपर गया है। साउथ के सुपरस्टार धनुष और कृति सैनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' कहां कछुए की चाल चलकर अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में दाखिल हो चुकी है। वहीं उधर कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' की कमाई में तीसरे दिन नाम मात्र की बढ़ोत्तरी हुई है।
KKPK 2 Day 3 Box Office Collection
कपिल शर्मा की सीक्वल फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' से उम्मीद की जा रही थी कि इसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि कॉमेडी किंग की फिल्म का खेल रणवीर सिंह की धुरंधर ने खराब कर दिया। कमाई की बात करें तो पहले दिन महज 1 करोड़ 85 लाख रुपये कमाने वाली KKPK 2 की दूसरे दिन की कमाई 2 करोड़ 50 लाख रुपये रही थी और सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक तीसरे दिन इसने 2 करोड़ 85 लाख रुपये कमाए हैं। यानि अभी भी फिल्म अपनी लागत निकालने से बहुत दूर है।
Tere Ishk Mein Day 17 Collection
बात धनुष और कृति सैनन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' की करें तो यहां चीजें थोड़ी पॉजिटिव ब्रैकेट में जाती नजर आ रही हैं। क्योंकि फिल्म अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है। लेकिन यहां भी धुरंधर ने उस वक्त गेम चेंज कर दिया है, जब मेकर्स के लिए कमाई करने की बारी आई है। पहले हफ्ते में 83 करोड़ 65 लाख रुपये कमाने वाली 'तेरे इश्क में' की दूसरे हफ्ते की कमाई 25 करोड़ 15 लाख रुपये रही थी। अभी तक फिल्म की कुल कमाई 113 करोड़ 35 लाख रुपये हो चुकी है।
कितना है TIM और KKPK 2 का बजट?
दोनों फिल्मों के बजट की बात करें तो TIM को बनाने में मेकर्स को 83 करोड़ रुपये फूंकने पड़े थे, जो कि ऑलरेडी रिकवर किए जा चुके हैं। वहीं कपिल शर्मा की फिल्म KKPK 2 का बजट 30 से 35 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है। संभावना है कि कपिल शर्मा की फिल्म डिजिटल राइट्स और बाकी जरियों के लागत निकाल ले, लेकिन थिएटर में कमाई के जरिए इसके लिए ऐसा कर पाना अभी मुश्किल ही नजर आ रहा है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
