Box Office: 'तेरे इश्क में' करेगी उम्मीद से बढ़कर कमाई? एक्सपर्ट ने दिया था वीकेंड पर इतना टारगेट

संक्षेप: तेरे इश्क में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन क्या आनंद एल राय के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक्सपर्ट की उम्मीदों से भी बेहतर कमाई कर सकती है?

बॉलीवुड एक्टर धनुष और कृति सैनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर इस शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के लिए जमकर एडवांस बुकिंग हो रही है और कमाई के आंकड़े बता रहे हैं कि इसका पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्राफ एक्सपर्ट्स के अनुमान से भी ऊपर जाने वाला है। ट्रेड एक्सपर्ट्स ने रिलीज के पहले अपना अनुमान बताया था कि फर्स्ट वीक में फिल्म कितनी कमाई कर सकती है, लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़े कुछ और ही गणित बता रहे हैं।

कितनी हुई अभी तक की कमाई सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि पहले शुक्रवार को फिल्म ने 16 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और दूसरे दिन खबर लिखे जाने तक फिल्म 7 करोड़ 68 लाख रुपये की कमाई कर चुकी है। फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 23 करोड़ 68 लाख रुपये की कमाई हो चुकी है। 'रांझणा' यूनिवर्स की इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा है। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.5 रही है। फिल्म की कमाई का ग्राफ आने वाले वक्त में काफी तेजी से ऊपर जाने की संभावना है। क्योंकि इसे माउथ पब्लिसिटी का भी फायदा मिलेगा।