Box Office Day 14: 'धुरंधर' ने छीन ली 'तेरे इश्क में' की गद्दी, हर दिन घट रही कमाई, गुरुवार किया बस इतना कलेक्शन

Tere Ishk Mein Box Office Day 14: साउथ सुपरस्टार धनुष की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' की कहानी ने दर्शकों के दिल को छुआ है। इस मूवी में धनुष के साथ कृति सेनन लीड रोल में हैं। इस मूवी ने ऑडियंस को काफी इमोशनल भी किया है। इस मूवी कई सीन ऐसे रहे, जिसने दर्शकों को रोने पर मजबूर कर दिया। मूवी में कृति सेनन और धनुष की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। 'रांझणा' के बाद तेरे इश्क में' एक बार फिर से धनुष का एग्रेशन अवतार दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ऐसे में अब 'तेरे इश्क में' के 14वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा डाला।

'धुरंधर' ने छीन ली 'तेरे इश्क में' की गद्दी आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म 'तेरे इश्क में' को धनुष और कृति सेनन स्टारर यह फिल्म 'रांझणा' यूनिवर्स की फिल्म बताई जा रही है जिसके कहानी और किरदार भी आपस में जुड़े होंगे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन रणवीर सिंह ने धनुष का पूरा गेम ही बिगाड़ कर रख दिया। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर' 'तेरे इश्क में' को कड़ी टक्कर दे रही है। अब बात करें 'तेरे इश्क में' की तो 85 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था। वहीं,अब इसके 14वें दिन के कलेक्शन भी सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' ने बुधवार को 1.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 108.80 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'तेरे इश्क में' का कलेक्शन डे 1- 16 करोड़ रुपये

डे 2- 17 करोड़ रुपये

डे 3- 19 करोड़ रुपये

डे 4- 8.75 करोड़ रुपये

डे 5- 10.25 करोड़ रुपये

डे 6- 6.85 करोड़ रुपये

डे 7- 5.8 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 5.7 करोड़ रुपये

डे 10- 6.9 करोड़ रुपये

डे 11- 2.4 करोड़ रुपये

डे 12- 2.75 करोड़ रुपये

डे 13- 2 करोड़ रुपये

डे 14- 1.65 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)