Box Office Day 13: 'धुरंधर' की रफ्तार में पीछे छूट रही है 'तेरे इश्क में', बुधवार की कमाई कर देगी हैरान

धनुष के सामने अब रणवीर सिंह 'धुरंधर' खड़ी है, जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इन दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा मुकाबला है। 'तेरे इश्क में' की बात करें तो 85 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था।

Dec 11, 2025 05:21 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Tere Ishk Mein Box Office Day 13: साउथ सुपरस्टार धनुष और कृति सेनन की रोमांटिक और इमोशनल ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। इस मूवी कई सीन ऐसे रहे, जिसने दर्शकों को रोने पर मजबूर कर दिया। मूवी में कृति सेनन और धनुष की जोड़ी को काफी पसंद किया गया।'रांझणा' के बाद तेरे इश्क में' एक बार फिर से धनुष का एग्रेशन अवतार दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ऐसे में अब 'तेरे इश्क में' के 13वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा डाला।

'धुरंधर' की रफ्तार में पीछे छूट रही है 'तेरे इश्क में'

आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म 'तेरे इश्क में' को धनुष और कृति सेनन स्टारर यह फिल्म 'रांझणा' यूनिवर्स की फिल्म बताई जा रही है जिसके कहानी और किरदार भी आपस में जुड़े होंगे। वहीं, अब धनुष के सामने अब रणवीर सिंह 'धुरंधर' खड़ी है, जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इन दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा मुकाबला है। 'तेरे इश्क में' की बात करें तो 85 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था। वहीं,अब इसके 13वें दिन के कलेक्शन भी सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' ने बुधवार को 1.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 107.00 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'तेरे इश्क में' का कलेक्शन

डे 1- 16 करोड़ रुपये

डे 2- 17 करोड़ रुपये

डे 3- 19 करोड़ रुपये

डे 4- 8.75 करोड़ रुपये

डे 5- 10.25 करोड़ रुपये

डे 6- 6.85 करोड़ रुपये

डे 7- 5.8 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 5.7 करोड़ रुपये

डे 10- 6.9 करोड़ रुपये

डे 11- 2.4 करोड़ रुपये

डे 12- 2.75 करोड़ रुपये

डे 13- 1.85 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 107.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

