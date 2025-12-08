Tere Ishk Mein Box Office Day 10: बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है 'तेरे इश्क में', कर डाली इतनी कमाई

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

धनुष के सामने अब रणवीर सिंह 'धुरंधर' खड़ी है, जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी। इन दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा मुकाबला है। 'तेरे इश्क में' की बात करें तो 85 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था।

Dec 08, 2025 06:59 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Tere Ishk Mein Box Office Day 10: साउथ सुपरस्टार धनुष और कृति सेनन की रोमांटिक और इमोशनल ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' की कहानी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है। मूवी में धनुष का एग्रेशन अवतार दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ऐसे में अब 'तेरे इश्क में' के 10वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा डाला।

बना डाला शानदार रिकॉर्ड

आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म 'तेरे इश्क में' को धनुष और कृति सेनन स्टारर यह फिल्म 'रांझणा' यूनिवर्स की फिल्म बताई जा रही है जिसके कहानी और किरदार भी आपस में जुड़े होंगे। एआर रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म की कहानी को क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। धनुष के सामने अब रणवीर सिंह 'धुरंधर' खड़ी है, जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी। इन दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा मुकाबला है। 'तेरे इश्क में' की बात करें तो 85 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी ने पहले दिन 16 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था। वहीं,अब इसके 10वें दिन के कलेक्शन भी सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' ने शनिवार को 6.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 99.85 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'तेरे इश्क में' का कलेक्शन

डे 1- 16 करोड़ रुपये

डे 2- 17 करोड़ रुपये

डे 3- 19 करोड़ रुपये

डे 4- 8.75 करोड़ रुपये

डे 5- 10.25 करोड़ रुपये

डे 6- 6.85 करोड़ रुपये

डे 7- 5.8 करोड़ रुपये

डे 8- 3.75 करोड़ रुपये

डे 9- 5.7 करोड़ रुपये

डे 10- 6.75 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 99.85 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

