Tere Ishk Mein Box Office Day 1: ओपनिंग डे पर 'तेरे इश्क में' की दहाड़ से थर्रा उठा बॉक्स ऑफिस, कर डाली बंपर कमाई

Tere Ishk Mein Box Office Day 1: साउथ सुपरस्टार धनुष और कृति सेनन की रोमांटिक और इमोशनल ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर सोशल मीडिया पर लंबे वक्त से बज बना हुआ था। धनुष की इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म 'तेरे इश्क में' फाइनली आज यानी 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने गई है। ऐसे में अब हर किसी को 'तेरे इश्क में' के ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर एक्साइटमेंट बनी है। बता दें कि 'तेरे इश्क में' के पहले दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने पहले दिन क्या कमाल दिखाया।

ओपनिंग डे पर 'तेरे इश्क में' ने लगाई दहाड़ आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म 'तेरे इश्क में' को धनुष और कृति सैनन स्टारर यह फिल्म 'रांझणा' यूनिवर्स की फिल्म बताई जा रही है जिसके कहानी और किरदार भी आपस में जुड़े होंगे। एआर रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म की कहानी को क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। वहीं, दर्शकों को भी ये मूवी काफी पसंद आ रही है। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, धनुष और कृति सैनन की 'तेरे इश्क में' ने पहले दिन खबर लिखने तक 17.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये अभी फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है।