Mirai Box Office: वीकडेज में भी कमाई कर रही है तेजा सज्जा की फिल्म, अब तक जोड़े इतने करोड़

Mirai Box Office: वीकडेज में भी कमाई कर रही है तेजा सज्जा की फिल्म, अब तक जोड़े इतने करोड़
Mirai Box Office: तेजा सज्जा स्टारर फिल्म मिराई को वीकेंड पर अच्छी शुरुआत मिलने के बाद वीकडेज में भी कमाई कर रही है। अब तक फिल्म ने कुल इतने करोड़ कमा लिए हैं। ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आ रही है।
तेलुगु एक्टर तेजा सज्जा की फिल्म मिराई इस साल की चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई है। डायरेक्टेड कार्तिक घट्टमनेनी की इस फैंटेसी-एक्शन फिल्म में मनचु मनोज, श्रिया सरन, रितिका नायक, जगपति बाबू और जयाराम लीड किरदारों में नजर आए हैं। फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने ग्राफिक्स और दमदार एक्शन सीन्स को लेकर काफी चर्चा बटोरी थी। बॉक्स ऑफिस पर सधी हुई शुरुआत करने के बाद फिल्म मिराई ने आज मंगलवार को 3.59 का बिजनेस किया है।
कमाई का पूरा हाल
फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में जबरदस्त पकड़ दिखाई। पहले दिन मिराई ने लगभग 13 करोड़ का कलेक्शन किया। दूसरे दिन यानी शनिवार 15 करोड़, रविवार को फिल्म ने सबसे ज्यादा 16.6 करोड़ कमाए। सोमवार को फिल्म ने 6.4 करोड़ और मंगलवार को सिर्फ 3.59 करोड़ का बिजनेस किया। अब तक फिल्म ने देश में कुल 54.59 करोड़ की कमाई कर ली है.
फिल्म की कहानी
कहानी वेधा (तेजा सज्जा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक अनाथ चोर है। बाद में उसे पता चलता है कि वह अशोक सम्राट के नौ पवित्र ग्रंथों का रक्षक है। इन ग्रंथों पर कब्जा करने के लिए खलनायक महाबीर लामा दुनिया पर राज करने का सपना देखता है। अच्छाई और बुराई की इस जंग में तेजा सज्जा का हीरोइक अंदाज और मनोज का धाकड़ खलनायक अवतार फिल्म की सबसे बड़ी खूबियां साबित हुए। ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आ रही है. वीकडेज को भी फिल्म ठीक कमाई कर रही है।
