राम गोपाल वर्मा ने दाऊद इब्राहिम को बताया प्रेरणा, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
राम गोपाल वर्मा ने टीचर्स डे के मौके पर एक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में उन्होंने उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने उन्हें प्रेरणा दी है। इस लिस्ट में राम गोपाल वर्मा ने दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिखा है। इस बात पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं।
फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने टीचर्स डे के मौके पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में राम गोपाल वर्मा ने उन लोगों के नाम लिखते हुए धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें जीवन में प्रेरणा दी है। इन नामों की लिस्ट में राम गोपाल वर्मा ने एक नाम दाऊद इब्राहिम का लिखा। इस बात पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने पूछा कि दाऊद इब्राहिम से कैसे प्रेरणा मिली है जरा समझाइए।
दाऊद को बताया प्रेरणा
राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर पोस्ट लिखा- "एक बड़ा सलाम उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे जो आज मैं हूं और जो फिल्में मैंने बनाई हैं उसके लिए प्रेरणा दी। अमिताभ बच्चन, स्टीवन स्पीलबर्ग, ऐन रैंड, ब्रूस ली, श्रीदेवी और दाऊद इब्राहिम। हैप्पी टीचर्स डे।"
राम गोपाल बोले- स्कूल टीचर्स ने कुछ नहीं सिखाया
राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा- "बहुत से लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया...कॉप्स, गैंगस्टर्स, राजनेताओं, भूत और चैट जीपीटी...एकमात्र लोग जिन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया, वे हैं मेरे स्कूल और कॉलेज के टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे।"
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
राम गोपाल के पोस्ट में दाऊद का नाम देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। एक यूजर ने लिखा- शिक्षक दिवस का उद्देश्य उन सच्चे गुरुओं का सम्मान करना है जिन्होंने ज्ञान और मूल्यों से जीवन को आकार दिया, न कि किसी आतंकवादी का महिमामंडन करना। दाऊद इब्राहिम का नाम महापुरुषों के साथ जोड़ना हर सच्चे शिक्षक का अपमान है। शर्मनाक। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- सर, आपको दाऊद इब्राहिम ने कैसे प्रेरणा दी है, जरा एक बार समझाइए। एक तीसरे यूजर ने लिखा- अमिताभ बच्चन तो चलेगा, पर दाऊद इब्राहिम ये क्या प्रेरणा मिली जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है।
