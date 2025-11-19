‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के अय्यर बोले- दिलीप जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, दिशा वकानी हमारे लिए खाना लाती थीं

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: तनुज महाशब्दे ने बताया कि दिशा वकानी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने बताया कि दिशा हमेशा सबके लिए घर से खाना लाती थीं।

Wed, 19 Nov 2025 05:28 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
कॉमेडी सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में कृष्णन अय्यर का किरदार निभाने वाले एक्टर तनुज महाशब्दे ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा, “‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ से पहले मैंने ‘ये दुनिया है रंगीन’ में दिलीप जी (जेठालाल) के साथ काम किया था। वह बहुत अच्छे एक्टर हैं। शो में ऐसा दिखाया गया है कि जेठालाल और अय्यर दुश्मन हैं, लेकिन वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और लोगों को हमारी दुश्मनी पसंद भी आती है।”

‘मेरे लिए बहन जैसी हैं’

तनुज ने इंडियन एक्सप्रे दिशा वकानी को याद करते हुए कहा, “दिशा वकानी (दयाबेन) के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। हम आज भी कॉन्टेक्ट में हैं। वह मेरे लिए बहन जैसी हैं। जब मेरी मां का निधन हुआ था तब उन्होंने मुझे फोन किया था और घर भी बुलाया था। जब भी वह मिलती हैं, बहुत प्यार और इज्जत देती हैं। हमें उनकी बहुत याद आती है।”

‘बहुत प्यारी हैं’

उन्होंने आगे कहा, “वह बहुत बड़ी स्टार हैं, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वह हमारे लिए घर से खाना बनाकर लाती थीं। मैं और गुरुचरण सिंह कुंवारे हैं इसलिए ज्यादा ख्याल रखती थीं। हमसे मिलती थीं तो सबसे पहले यही पूछती थीं कि नाश्ता किया? फिर हमें बैठाकर खाना खिलाती थीं। वह बहुत प्यारी हैं। हमेशा खुशियां बांटती हैं बिल्कुल अपने ऑन-स्क्रीन किरदार जैसे।”

कब लौटेंगी दयाबेन?

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें दयाबेन की शो में वापसी के बारे में कुछ पता है, तो तनुज ने हंसते हुए कहा, “दया भाभी की वापसी का मुद्दा अब संसद में उठाया जाना चाहिए। हा हा हा, मुझे नहीं पता कि वह कब लौटेंगी। हम सब भी आप लोगों की तरह इंतजार कर रहे हैं। वह कब लौटेंगी, यह तो सिर्फ असित कुमार मोदी ही जानते हैं।”

